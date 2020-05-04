Канцлер юстиции: самоуправление может, но не обязано кормить школьников на дистанционном обучении

"Волости и города имеют право решить, предлагать ли школьные обеды всем желающим или только нуждающимся в помощи ученикам", - сказала Мадизе.

У учеников есть право получать питание в школе, но во время чрезвычайного положения обучение проходит дистанционно из дома, но в то же время ожидание семьями помощи в организации питания дома или питания, аналогичного школьным обедам, со стороны местного самоуправления, не оправдано.

Если местное самоуправление решит предлагать школьные обеды ученикам, то горячую еду можно заменить пакетами с продуктами, а прийти за ними могут сами дети или их родители.