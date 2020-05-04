Канцлер юстиции: самоуправление может, но не обязано кормить школьников на дистанционном обучении

У родителей школьников Эстонии возникло недопонимание, должны ли местные самоуправления во время чрезвычайного положения организовывать питание учеников в школах. Канцлер юстиции Юлле Мадизе считает, что самоуправления могут это делать, но прямой обязанности у них нет, пишет Rus.ERR.
"Волости и города имеют право решить, предлагать ли школьные обеды всем желающим или только нуждающимся в помощи ученикам", - сказала Мадизе.
У учеников есть право получать питание в школе, но во время чрезвычайного положения обучение проходит дистанционно из дома, но в то же время ожидание семьями помощи в организации питания дома или питания, аналогичного школьным обедам, со стороны местного самоуправления, не оправдано.
Если местное самоуправление решит предлагать школьные обеды ученикам, то горячую еду можно заменить пакетами с продуктами, а прийти за ними могут сами дети или их родители.
Государство платит волостям и городам пособие на школьные обеды, которое можно использовать для раздачи пакетов с продуктами или обеспечения готовности поставщика еды, чтобы после чрезвычайного положения была возможность продолжать кормить учеников в школе.