Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 580 тестов на вирус COVID-19, из которых три, то есть 0,5% показали положительный результат. По данным Регистра народонаселения, два новых случая заболевания зафиксировано в Харьюмаа (оба в Таллинне) и один на Хийумаа.

Больничная касса с 4 мая начинает выплаты задним числом компенсаций за первые три дня на больничном, открытом после введения чрезвычайного положения с 13 марта.

Многие мировые авиакомпании объявили, что на борту их самолетов в связи с распространением коронавируса COVID-19 пассажирам придется носить маски.

Полтора месяца назад работающим в Финляндии эстонцам пришлось сделать выбор: остаться дома с семьями или ехать в Финляндию зарабатывать деньги, зная, что до окончания коронакризиса вернуться назад в Эстонию они не смогут. Они рассказали Postimees, как им живется в эти непростые времена.

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник провозгласила поправки к закону о помощниках полицейских и другим законам, вносящим изменения в 35 различных правовых актов для более эффективной борьбы с вирусом в стране.

Пришедшие сегодня утром на плановый прием в Восточно-Таллиннскую центральную больницу люди должны были сначала миновать длинную очередь, чтобы попасть к врачу.

Одним из предприятий, которое в Тарту должно отказаться от части сотрудников, является паевое товарищество Mattias Cafe, управляющее сетью кафе Gustav и производящее под этим брендом кондитерские изделия. В конце марта исполнительный директор Сийм Лийвамяги надеялся, что они ограничатся урезанием зарплаты. Но все оказалось куда хуже.

"Могу ли я встать на учет в Кассе страхования от безработицы, если работодатель неправильно произвел расчет, и в то же самое время обратиться с Комиссию по рассмотрению трудовых споров? Должен ли я сам написать заявление или мне помогут юристы Трудовой инспекции?" - задал вопрос читатель.

Герхард Шрёдер застанет возвращение аннексированного РФ Крыма Украине, считает украинский посол в Германии Андрей Мельник. 76-летний экс-канцлер ФРГ ранее заявил, что Россия не вернет Украине полуостров.

5 мая в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции начнется регистрация на бесплатные онлайн-курсы эстонского языка. Всего на 91 курс сможет записаться 1456 человек, заинтересованных в изучении эстонского языка.

Врачи сообщили, что формирует стойкий иммунитет к коронавирусу, а что его разрушает, грозя человеку смертью.

Ситуация с безработицей ухудшается: по состоянию на 3 мая, на учете Кассы страхования от безработицы стояли 48 822 человека. Уровень безработицы составляет 7,5 процента. За неделю количество безработных увеличилось на два процента, месячный рост ставил 15 процентов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин видит политическую подоплеку в решениях ряда эстонских судебных инстанций, отказавшихся пересмотреть решение о запрете для него въезда в страну.