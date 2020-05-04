Турфирмы Ида-Вирумаа: две трети предприятий туристического сектора Эстонии обанкротятся

Государство поможет туристическому сектору деньгами

Государство выделило на пособия туристической отрасли 25 млн евро, из них один миллион зарезервирован для островов, которые сейчас закрыты для передвижения.

“Конечно же, хотелось помочь максимальному количеству предприятий, - сказала на вебинаре проект-менеджер EAS Агния Наст. - Всем помочь невозможно из-за ограничений бюджета. Поэтому мы постарались сделать такие критерии, чтобы они действительно помогли тем предприятиям, которые сами себе помочь не могут”.

По ее словам, меры поддержки задуманы так, чтобы после отмены ограничений туристическая отрасль смогла перезапуститься. Все предприятия разбиты на несколько категорий, для каждой из которых выработаны отдельные критерии поддержки - это отели, предприятия общепита, турфирмы, туристические аттракционы и люди, предлагающие услугу, зарегистрированную на сайте puhkaeestis.ee.

На турфирмы (предприятия, которые оказывают туристические услуги или являются посредниками в оказании таких услуг) выделено 4 млн евро. Такие предприятия могут получить пособие в размере 95% уплаченных в прошлом году налогов на рабочую силу. Но единственное условие получение пособия - сумма этих уплаченных налогов должна быть не меньше 10 000 евро.

Две трети туристических фирм под угрозой

Руководитель одной из мелких турфирм Ида-Вирумаа рассказал, что из-за этого условия на помощь не смогут рассчитывать две трети туристических фирм Эстонии. Он просил не называть своего имени и названия фирмы, чтобы не пугать клиентов. Хотя клиенты защищены Законом о туризме, и в случае банкротства фирмы получат деньги от страховой компании, некоторые нервничают, отказываются переносить сорвавшиеся поездки на другие даты и требуют от турфирм вернуть деньги.

Работница фирмы рассказала, что по обороту компания является одной из крупных в Ида-Вирумаа. Но в ней всего два сотрудника.

“Главный критерий - налог на рабочую силу в 2019 году. То есть, это социальный налог, который платил работодатель, - объяснил руководитель фирмы условия получения госпомощи. - Если минимальная заработная плата в прошлом году была 540 евро, то работодатель должен был платить за каждого работника 2190 евро социального налога в год. Мы заплатили 4380 евро налога и, получается, не проходим ту планку, которую государство поставило, чтобы туристической фирме можно было ходатайствовать о помощи”.

Все налоги на одного сотрудника, получающего минимальную зарплату, составляют чуть большую сумму - 2472.84 евро в год. То есть, условиям получения помощи соответствуют турфирмы, в которых минималку получают больше четырех человек, либо зарплата выше минимальной. В то же время, по словам мужчины, в мелких турфирмах Ида-Вирумаа “минималка” - это обычное явление, более высокие зарплаты они обеспечить не могут.

“Например, в Нарве в большинстве фирм работают два-три человека, они не могут достичь поставленной планки”, - говорит руководитель турфирмы.