Аас: остановка проекта Rail Baltic принесла бы востребование ущербов и договорные штрафы

«Я за судьбу Rail Baltic не переживаю. В коалиционном договоре четко сказано, что мы продолжаем строительство соединения. За подписью Мартина Хельме в план инвестиций Rail Baltic внесены почти 50 конкретных объектов, связанных со строительством новой железной дороги. Руководство правительства, избранный народом парламент, ратифицировало договор с Латвией и Литвой, чтобы построить Rail Baltic».

«С министрами транспорта Латвии и Литвы мы в последние полгода сосредоточены на том, чтобы ускориться и успеть построить дорогу к 2026 году. Сегодня я могу смело сказать, что если мы будет продолжать работать по ускоренному плану, то 2026 год станет реальностью. Нет никаких признаков того, что этот поезд остановился, скорее мы набираем ход и прошли очень техническую и требующую времени фазу проектирования, следующей остановкой станет масштабное строительство», - сказал он.

Председатель EKRE Март Хельме сообщил в радиопередаче «Поговорим о делах», что железнодорожный проект Rail Baltic продолжен не будет. По словам министра внутренних дел, медленная реализация проекта во многом обусловлена противостоянием его партии.

По словам Хельме, и от своих бывших союзников они получали претензии в том, что партии не удалось остановить Rail Baltic. По словам Хельме-старшего, у сторонников партии нет причин для беспокойства: «В действительности Rail Baltic продолжен не будет. Да, покупается земля, сидят какие-то типы, которые получают приличную зарплату, но в действительности проект стоит. И это во многом благодаря тому, что мы его остановили».

Мартин Хельме добавил, что пока готовы только те объекты, которые было полезно построить и без железной дороги: «В рамках Rail Baltic делается то, что так и так полезно для нашей экономики. Потраченные до сих пор деньги пошли на виадуки и таллиннскую трамвайную линию. Если остальная часть железной дороги никогда не появится, то эта трамвайная линия до аэропорта, как я считаю, это хорошо. В качестве лозунга хорошо сказать, что деньги потратили на Rail Baltic, но нужно смотреть на детали. Мы пытаемся стоять за расходы, которые нужны и полезны, но не помогаем строить железную дорогу».