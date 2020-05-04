Аас: остановка проекта Rail Baltic принесла бы востребование ущербов и договорные штрафы

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) заверил, что признаков остановки проекта Rail Baltic сейчас нет: скорее, он набирает ход и уже пройдена стадия проектирования, следующим этапом после которой станет полномасштабная стройка. Замораживание проекта принесло бы с собой требования о возмещении ущерба от Европейского союза и южных соседей, а также договорные штрафы за досрочное расторжение договоров от имеющихся подрядчиков, пишет Postimees.
Если министр внутренних дел Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме (EKRE) в воскресенье сказали по радио, что партия пытается стоять за расходы, – например, виадуки и трамвайные линии – которые нужны и полезны, но не помогает строить железную дорогу, то, по словам Ааса, все расходы, которые возникли и еще возникнут в будущем при строительстве сооружений, связанных с Rail Baltic, напрямую имеют прямое отношение к скоростной железной дороге.
«Тратить деньги под эгидой Rail Baltic на какие-то другие расходы просто нецелесообразно, это расходится с принципами бережного использования общественных средств, неприемлемо с точки зрения использования дотаций ЕС, и их придется вернуть», - сказал Аас.
Если Эстония откажется от взятых на себя перед Еврокомиссией, Латвией и Литвой обязательств, по словам министра, нам придется вернуть уже потраченные и выделенные деньги. Также могут последовать требования о возмещении ущербов от Латвии и Литвы, если отказ Эстонии от Rail Baltic негативно скажется на строительстве дороги в других странах Балтии.
«Остановка проекта явно привела бы к срыву сроков и невозможности достижения поставленных ЕС целей, а задержка на несколько лет – к неполучению дотации из финансирования объединения Европы и бездействию Латвии и Литвы в проекте Ral Baltic», - объяснил Аас, почему пришлось бы все прежние расходы в размере примерно 42 миллионов евро списать в утиль.
При досрочном расторжении уже заключенных и имеющихся договоров о подрядах (проектировка основной трассы, строительство) нужно учитывать оговоренные договорные штрафы.
Министр экономики и инфраструктуры объяснил, что если бы нам пришлось отказаться от предлагаемой Европой дотации размером в один миллиард евро, которую ничем не заменить, но которая уйдет на развитие других стран-членов, и в последующих проектах мы будет иметь слабые позиции.
«Европейский союз на всех фронтах ведет отличное сотрудничество. Но кто хотел бы получить партнера, который может внезапно махнуть рукой на все, что было сделано?» - задал Аас риторический вопрос.
Правительства трех стран Балтии продолжают строительство RB согласно ратифицированному Рийгикогу и парламентами Латвии и Литвы договору, который предусматривает строительство новой железной дороги к 2026 году.
Проектирование железной дороги и всех важнейших единичных объектов, как товарные и пассажирские терминалы, или уже идет, или вот-вот начнется. Например, проектирование Муугаского порта под торговый терминал Rail Baltic. Также начато строительство самой дороги, темп которой увеличится в 2020-2021 годы, когда начнется строительство почти на 50 объектах (мосты, виадуки, эко-виадуки, терминалы).
Ясно, что прежде чем мы увидим масштабное строительство, нужно завершить его проектирование. Как и любая масштабная дорога, железная дорога, аэропорт или порт, и тут действуют те же правила: пространственное планирование, после проектирование и строительство. Трасса RB была определена в начале 2018 года, в том же году был составлен предварительный проект новой железной дороги, на основании которого идет составление основного проекта.
Обзор состояния Rail Baltic
- Все 213 километров железной дороги в Эстонии, а также Таллиннский и Пярнуский терминалы находятся в стадии проектирования.
- В 2017 году был готов ведущий в центр города терминал Юлемисте, а также соединяющая с Таллиннским аэропортом трамвайная линия.
- С мая 2019 года ведется строительство виадука Саустинымме, чтобы использующие Таллиннскую окружную дорогу автомобили могли пересекать RB.
- Идет тендер на перенос расположенных рядом с дорогой высоковольтных линий, заключение договора назначено на май-июнь 2020 года.
- К концу 2020 года должны быть объявлены тендеры на строительство пяти виадуков в Харьюмаа и Рапламаа и двух эко-виадуков. Например, виадуки Ассаку и Пыргувялья-теэ, шоссейный виадук Рапла-Варбола-теэ, эко-виадуки в Урге и Лаане в Рапламаа. Все они должны быть построены самое позднее верной 2021 года.
- В 2021 году планируется начать строительство 26 мостов и виадуков, семи эко-виадуков и 13 пересечений с трассой.
- Также начнется строительство трамвайной линии в Старом порту, и первые строительные работы в Пярнуском терминале и терминале Юлемисте. Строительство трамвайных линий необходимо, чтобы ускорить движение пассажиров между терминалом Юлемисте и двумя важными пунктами назначения: Таллиннским Старым портом и Таллиннским аэропортом.
- Весь проект получил значительную дотацию из бюджета ЕС, в том числе для реализации работы на территории Эстонии. Конкретно получены деньги на покупку земли, железнодорожной основы, разноуровневых пересечений и системы питания дороги, терминалов Юлемисте и Пярну. Согласно договору финансирования, сроками использования дотации являются 2022 и 2023 годы (это касается и работ на территории Латвии и Литвы).
- Начиная с 2010 года, общее финансирование RB составило около 42 миллионов евро.
- Их Фонда финансирования объединения Европы с 2016 года получено 22,5 миллиона евро.
- Запланированные в государственном бюджете и стратегии на 2020-2024 годы расходы составляют около 880 миллионов евро, 85 процентов из которых составляют средства европейского фонда.
- Заключенные на данный момент договоры покрывают еще идущие работы в сумме около 50 миллионов евро.
«Я за судьбу Rail Baltic не переживаю. В коалиционном договоре четко сказано, что мы продолжаем строительство соединения. За подписью Мартина Хельме в план инвестиций Rail Baltic внесены почти 50 конкретных объектов, связанных со строительством новой железной дороги. Руководство правительства, избранный народом парламент, ратифицировало договор с Латвией и Литвой, чтобы построить Rail Baltic».
«С министрами транспорта Латвии и Литвы мы в последние полгода сосредоточены на том, чтобы ускориться и успеть построить дорогу к 2026 году. Сегодня я могу смело сказать, что если мы будет продолжать работать по ускоренному плану, то 2026 год станет реальностью. Нет никаких признаков того, что этот поезд остановился, скорее мы набираем ход и прошли очень техническую и требующую времени фазу проектирования, следующей остановкой станет масштабное строительство», - сказал он.
Председатель EKRE Март Хельме сообщил в радиопередаче «Поговорим о делах», что железнодорожный проект Rail Baltic продолжен не будет. По словам министра внутренних дел, медленная реализация проекта во многом обусловлена противостоянием его партии.
По словам Хельме, и от своих бывших союзников они получали претензии в том, что партии не удалось остановить Rail Baltic. По словам Хельме-старшего, у сторонников партии нет причин для беспокойства: «В действительности Rail Baltic продолжен не будет. Да, покупается земля, сидят какие-то типы, которые получают приличную зарплату, но в действительности проект стоит. И это во многом благодаря тому, что мы его остановили».
Мартин Хельме добавил, что пока готовы только те объекты, которые было полезно построить и без железной дороги: «В рамках Rail Baltic делается то, что так и так полезно для нашей экономики. Потраченные до сих пор деньги пошли на виадуки и таллиннскую трамвайную линию. Если остальная часть железной дороги никогда не появится, то эта трамвайная линия до аэропорта, как я считаю, это хорошо. В качестве лозунга хорошо сказать, что деньги потратили на Rail Baltic, но нужно смотреть на детали. Мы пытаемся стоять за расходы, которые нужны и полезны, но не помогаем строить железную дорогу».