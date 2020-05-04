Таблица ⟩ Смотрите, какие фирмы получают самые большие компенсации по зарплате от Кассы по безработице

По состоянию на вчерашний день Касса по безработице приняла решение выплатить пособия 38 000 сотрудников 6 243 компаний. На сегодня общая стоимость пособий по зарплате составляет 33 130 515 евро.

Самое большое пособие от Кассы получает Tallink - более 3,5 миллионов евро для примерно 3000 сотрудников. Сотрудники Tallink представлены в таблице под названиями нескольких компаний, а в первую десятку, выстроенную по количеству получаетелей пособия, входят целых четыре компании, входящие в судоходный концерн.

Так, Касса по безработице выплачивает более двух миллионов евро 1766 сотрудникам занимающей первую строчку компании OÜ Hansaliin; находящейся на третьем месте компании OÜ HT Laevateenindus - более 670 000 евро на 507 сотрудников; находящемуся на шестом месте акционерному обществу Tallink Grupp - более 537 000 на 466 работников; и занимающему десятую строчку OÜ TLG Hotell - почти 235 000 евро на 259 сотрудников.

На втором месте в таблице находится AS Norma, чьи 849 сотрудников получают вознаграждение на общую сумму более 883 000 евро.

Немногим более 656 000 евро направлено на пособия 545 работников акционерного общества Postimees, идущего в таблице четвертым. Почти 655 000 евро предназначено для 521 сотрудника Bolt Technology OÜ, занимающего пятую строчку таблицы.