Новый банк рвется на эстонский рынок

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Поставщик платежных услуг Revolut планирует этим летом выйти на банковский рынок Эстонии, сообщает BNS.
К настоящему времени британский посредник сферы платежных услуг Revolut получил банковскую лицензию в Литве, где он официально начал свою деятельность сегодня. Однако у компании также есть определенный план по расширению в Латвии и Эстонии. В Литве Revolut поначалу предлагает клиентам депозитные счета до востребования, которые застрахованы страхованием вкладов, сообщил Revolut. При желании существующие клиенты могут перевести свой счет в банк.
У созданной в 2015 году компании по обслуживанию платежей сегодня в Эстонии, по данным самой фирмф, более 30 000 клиентов.
Компания получила банковскую лицензию от Европейского центрального банка в 2018 году, и с тех пор компания работает над расширением. По данным TechCrunch, компания только что получила полмиллиарда дополнительных денег от инвесторов из Кремниевой долины, что увеличило стоимость компании до 5,5 млрд долларов США. У компании в общей сложности 10 миллионов клиентов по всему миру, большинство из них в Европе.
Революционные времена происходят и в самом Revolut. Швейцарский портал fnlondon.com пишет, что в последние недели значительное число топ-менеджеров отвернулись от компании. Восемь руководителей покинули Revolut с марта из-за сильного внутреннего давления со стороны инсайдеров: в то время как компания обещала получить прибыль в конце этого года, проблемы, вызванные коронавирусом, сделали жизнь сотрудников компании несладкой. Удовлетворить требования руководства настолько сложно, что сам Revolu вынужден признать высокую текучесть кадров, сообщил портал. В прошлом году Wired писал, что культура работы компании жесткая: от соискателей требуют работать бесплатно.