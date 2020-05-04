Новый банк рвется на эстонский рынок

К настоящему времени британский посредник сферы платежных услуг Revolut получил банковскую лицензию в Литве, где он официально начал свою деятельность сегодня. Однако у компании также есть определенный план по расширению в Латвии и Эстонии. В Литве Revolut поначалу предлагает клиентам депозитные счета до востребования, которые застрахованы страхованием вкладов, сообщил Revolut. При желании существующие клиенты могут перевести свой счет в банк.

У созданной в 2015 году компании по обслуживанию платежей сегодня в Эстонии, по данным самой фирмф, более 30 000 клиентов.

Компания получила банковскую лицензию от Европейского центрального банка в 2018 году, и с тех пор компания работает над расширением. По данным TechCrunch, компания только что получила полмиллиарда дополнительных денег от инвесторов из Кремниевой долины, что увеличило стоимость компании до 5,5 млрд долларов США. У компании в общей сложности 10 миллионов клиентов по всему миру, большинство из них в Европе.