Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером, получив компенсацию в $5,5 млн за политические гонения

Как следует из декларации Тимошенко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, 24 апреля она получила доход в размере более 148 миллионов гривен - это около пяти с половиной миллионов долларов, передает NEWSru.

Видом дохода указана «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов». Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования. Источником средств указана компания Reid, Collins, Tsai LPP, зарегистрированная в штате Техас.

В 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, Юлию Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году, приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате «Нафтогазу» 1,5 миллиарда гривен. Выйти из заключения политик смогла лишь в феврале 2014 года, после событий Евромайдана и бегства Януковича.

Вскоре следователи и судьи по «газовому делу» Тимошенко сами стали фигурантами уголовных дел, связанных с фальсификациями.