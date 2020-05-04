Правительство одобрило порядок окончания школы и выставления оценок выпускникам

Согласно постановлению, при окончании основной школы и гимназии в 2019/2020 году обязательных выпускных экзаменов не будет.

Выпускникам гимназии, которые хотят продолжить образование в вузе, будет создана возможность сдать экзамены по эстонскому языку и эстонскому языку как второму, а также по математике. Также можно сдать экзамен по одному признанному иностранному языку.

Экзамены нужно будет сдать, если есть план учиться на специальность, для поступления на которую это требуется. Например, как Тартуский университет, так и Таллиннский технический университет требуют наличие результатов государственных экзаменов при поступлении на большую часть обучения в баклавриате и по программам интегрированного обучения.

В этом году закончить гимназию можно и с оценками школьного уровня, которые как минимум «удовлетворительные» или определяют зачет.

Для завершения основной школы в 2019/2020 учебном году годовые оценки должны быть удовлетворительными или определяться как зачет, но по решению учебного совета Свидетельство об окончании можно выдать и ученику, у которого последние годовые оценки до двух предметов были «Слабо» или « Недостаточно».

В следующем учебном году для окончания основной школы нужно будет сдать как минимум на «удовлетворительно» экзамен по эстонскому языку, математику и один экзамен по выбору ученика. К последним годовым оценкам будут предъявляться обычные требования. Для окончания гимназии оценки на школьном уровне должны быть как минимум «удовлетворительно», сдать нужно будет государственные экзамены по эстонскому языку, эстонском языку, как второму, математику, иностранный языку и школьный экзамен.

Согласно постановлению, в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годам в основной школе не нужно сдавать творческие работы, а в гимназиях исследования или практические работы, если это, по решению учебного совета школы, исходя из ситуации, невозможно. В этом учебном году для окончания гимназии не нужно сдавать и школьного экзамена, если так решил учебный совет школы, исходя из ситуации.