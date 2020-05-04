Пн, 4.05.2020
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  • В Инспекцию окружающей среды поступило множество жалоб на незаконную продажу черемши

В Инспекцию окружающей среды поступило множество жалоб на незаконную продажу черемши

Черемша.

ФОТО: Kristjan Teedema

В этом году Инспекция окружающей среды получила особенно много жалоб на незаконную продажу черемши. Продажа собранной в лесу дикой черемши строго запрещена, торговать можно только специально выращенной на сельскохозяйственных угодьях продукцией, напоминает Rus.ERR.

По сообщению инспекции, множество жалоб может быть связано с тем, что у людей стало больше времени. Главный инспектор отдела защиты природы Инспекции окружающей среды Пирет Рейнсалу сказала, что собирать черемшу можно только для себя и таким образом, чтобы не ставить под угрозу выживание вида в той среде обитания: «Нельзя собирать все до голой земли».

Она напомнила, что в Эстонии запрещена продажа растений, находящихся под охраной, в порядке исключения разрешено продавать выращенные в искусственных условиях виды охраняемых растений.

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