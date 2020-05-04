Авиакомпании: спрос на перелеты восстановится только к 2023 году

Руководители двух крупнейших на Ближнем Востоке авиакомпаний Emirates и Etihad говорят, что спрос на пассажирские рейсы не вернется на прежний, предшествующий коронакризису уровень до 2023 года.
Примерно 85 процентов мировых авиакомпаний без государственной помощи могут столкнуться с финансовыми трудностями уже к концу года, считают президент Emirates Тим Кларк и исполнительный директор Etihad Тони Дуглас.
Кларс и Дуглас уверены, что пока не будет широко доступна вакцина от коронавируса, то поведение пассажиров будет отличаться от прежнего. По их словам, на спрос и активность людей влияют такие действующие ограничения как 14-дневный карантин, тестирование и социальная дистанция.
У Emirates и Etihad авиапарк состоит из более 370 самолетов. Большая часть них стоит без дела уже с марта. Осуществляются лишь единичные рейсы для репатриации иностранцев из ОАЭ.
Дубай же должен начать принимать туристов с июля. Однако восстановление туристической деятельности будет постепенным и может быть отложено до сентября, сказал Хелал аль-Марри, генеральный директор Департамента по туризму Дубая.