Авиакомпании: спрос на перелеты восстановится только к 2023 году

Примерно 85 процентов мировых авиакомпаний без государственной помощи могут столкнуться с финансовыми трудностями уже к концу года, считают президент Emirates Тим Кларк и исполнительный директор Etihad Тони Дуглас.

Кларс и Дуглас уверены, что пока не будет широко доступна вакцина от коронавируса, то поведение пассажиров будет отличаться от прежнего. По их словам, на спрос и активность людей влияют такие действующие ограничения как 14-дневный карантин, тестирование и социальная дистанция.

У Emirates и Etihad авиапарк состоит из более 370 самолетов. Большая часть них стоит без дела уже с марта. Осуществляются лишь единичные рейсы для репатриации иностранцев из ОАЭ.