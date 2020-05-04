Пн, 4.05.2020
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Фото ⟩ На пруду Шнелли орудует браконьер

Браконьерское приспособление для ловли рыбы.

ФОТО: Управа района Кесклинн

На прошлой неделе в Таллинне в пруду Шнелли было обнаружено браконьерское рыболовное приспособление, полное карасей. Большинство рыб удалось спасти и отпустить обратно в пруд. 

«На прошлой неделе гулявший в парке Тоомпарк житель Таллинна обнаружил в пруду Шнелли приспособление для ловли рыбы, в котором были живые караси. Выражаем благодарность сознательному таллиннцу за то, что он сразу оповестил о своей находке работников управы. В результате быстрого реагирования удалось спасти большую часть карасей и отпустить их обратно в пруд», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Браконьерское приспособление для ловли рыбы, вероятнее всего, находилось в воде не дольше нескольких дней, так как попавшие в него караси были живыми и активными. Согласно правилам благоустройства Таллинна ловля рыбы в городских прудах запрещена. Соответствующие знаки о запрете установлены и около пруда Шнелли. О незаконных действиях жителей Таллинна просят сообщать управе района или Инспекции окружающей среды. 

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