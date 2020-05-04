Фото ⟩ На пруду Шнелли орудует браконьер

«На прошлой неделе гулявший в парке Тоомпарк житель Таллинна обнаружил в пруду Шнелли приспособление для ловли рыбы, в котором были живые караси. Выражаем благодарность сознательному таллиннцу за то, что он сразу оповестил о своей находке работников управы. В результате быстрого реагирования удалось спасти большую часть карасей и отпустить их обратно в пруд», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.