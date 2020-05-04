Крупнейшие мясокомбинаты Эстонии предвкушают успешный сезон барбекю. Значит, не так все и плохо?

На прошлой неделе получила подтверждение отмена летних мероприятий, все события предстоит отмечать в узком кругу, и о массовых мероприятиях не стоит думать. Это означает, что лето обещает быть ориентированным на семью, с вечеринками в саду и барбекю, и если кто-то выигрывает в этой ситуации, то это мясная индустрия, пишет Postimees.
Однако капля дегтя в горшочек с медом - это потеря бизнес-клиентов. Предстоящее лето будет неудачным для предприятий общепита: нет людей, нет необходимости изаказывать мясо. Aкционерное общество Nõo Lihatööstus, работающее в Тартуском уезде, еще не получило деньги от некоторых поставщиков. Глава компании Тоомас Круустюк надеется, что ни один партнер по сотрудничеству не обанкротится из-за чрезвычайного положения. «Из-за потери бизнес-клиентов деньги застряли, и потери довольно велики», - заявил он.
Погода решает многое
Однако Круустюк настроен оптимистично, и к лету компания увеличила производство продуктов для барбекю на десять процентов. В этом сезоне 200 работников Nõo lihatööstus произведут 635 тонн шашлыка и колбасок. В прошлом году полок магазинов достигли почти 540 тонн продуктов для гриля.
"У нас есть все для производства, но, к сожалению, здесь также вступает в игру погода", - сказал Олле Хорм, председатель правления акционерного общества Atria Eesti, которое производит мясо и продукты для барбекю под торговой маркой Maks & Moorits. Хорм добавил, что по сравнению с прошлым годом нынешний апрель был довольно прохладным. «В прошлом году в конце апреля было 25 градусов тепла, при такой погоде люди жарят», - сказал он.
Поскольку мясные продукты имеют относительно короткий срок годности, нельзя, полагаясь на прекрасную погоду, заранее производить большой запас. К тому же в этом году в магазинах царит большая конкуренция. «Если мы всегда фокусировались на розничной торговле, то теперь вторгаются и те, кто потерял свои рестораны, - пояснил Хорм. - Но удача мясной промышленности состоит в том, что человек должен есть».
Если раньше люди много ели в местах общепита, то сейчас больше готовят дома, что также отражается в показателях продаж HKScan Estonia, стоящего за брендами Rakvere и Tallegg. Будучи зарегистрированной на бирже компанией, HKScan Eesti не может публиковать точные данные, но, по словам председателя правления Анне Мере, продажи мяса и мясного фарша как Rakvere, так и Tallegg, значительно выросли.
В предыдущие годы продажи фарша снижались в апреле, а продажи маринованного мяса увеличивались, так как люди начинали больше готовить на гриле, но в этом году в апреле было продано на 25% больше фарша, чем в то же время в прошлом году. «Это понятно, потому что из фарша очень удобно готовить еду для семьи», - сказала Мере.
Наряду с продажами мясного фарша растут и продажи мяса: продажи свежего и маринованного мяса Rakvere и Tallegg в марте выросли на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом, потому что в теплые выходные продажи продуктов для барбекю сразу идут в гору. «С приходом прекрасной летней погоды и ослаблением ограничений на передвижение барбекю, вероятно, будет набирать обороты, потому что люди устали сидеть дома, и уже ждут встреч с друзьями», - отметила Мере.
Больших изменений нет
Коронавирус, оказавший сильное влияние на многие сферы, не сильно затронул HKScan Estonia в экономическом плане. Мере привела в пример экономический спад 2009 года, когда также не было никаких радикальных изменений: потребление мяса в то время сократилось только на три процента.
В трудные времена меняются скорее предпочтения людей, они переходят на более дешевое мясо, например, говядину заменяют на свинину. Также важна цена за единицу продукта, т.е. сколько приходится заплатить за упаковку фарша. И хотя покупка меньшего количества может привести к более высокой цене за килограмм, люди при совершении покупки зависят от состояния своего кошелька.
В производственном здании Nõo не пришлось вносить много изменений в связи с коронавирусом, потому что маски, дезинфекция и надлежащая гигиена всегда важны в пищевой промышленности. «Мы только рассеяли время прихода людей на работу и перерывы, чтобы в одном месте не собралось много сотрудников», - пояснил Круустюк.
Мере сказала, что для защиты рабочих предусмотрены дополнительное мытье рук и дезинфекция, а также большее количество автобусов для развозки рабочих, чтобы люди могли соблюдать дистанцию. Офисные работники переехали в домашний офис.
Прекрасная погода неуклонно подступает, и, чтобы производить больше продуктов для барбекю, Nõo lihatööstus нанимает не менее 20 активных работников. «У нас уже есть четыре новых человека, и первое впечатление очень хорошее, - похвалил Круустюк. - Также произошла смена поколений, многие старшие сотрудники и работники с большим стажем остались дома».