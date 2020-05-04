Крупнейшие мясокомбинаты Эстонии предвкушают успешный сезон барбекю. Значит, не так все и плохо?

Однако капля дегтя в горшочек с медом - это потеря бизнес-клиентов. Предстоящее лето будет неудачным для предприятий общепита: нет людей, нет необходимости изаказывать мясо. Aкционерное общество Nõo Lihatööstus, работающее в Тартуском уезде, еще не получило деньги от некоторых поставщиков. Глава компании Тоомас Круустюк надеется, что ни один партнер по сотрудничеству не обанкротится из-за чрезвычайного положения. «Из-за потери бизнес-клиентов деньги застряли, и потери довольно велики», - заявил он.

Погода решает многое

Однако Круустюк настроен оптимистично, и к лету компания увеличила производство продуктов для барбекю на десять процентов. В этом сезоне 200 работников Nõo lihatööstus произведут 635 тонн шашлыка и колбасок. В прошлом году полок магазинов достигли почти 540 тонн продуктов для гриля.

"У нас есть все для производства, но, к сожалению, здесь также вступает в игру погода", - сказал Олле Хорм, председатель правления акционерного общества Atria Eesti, которое производит мясо и продукты для барбекю под торговой маркой Maks & Moorits. Хорм добавил, что по сравнению с прошлым годом нынешний апрель был довольно прохладным. «В прошлом году в конце апреля было 25 градусов тепла, при такой погоде люди жарят», - сказал он.

Поскольку мясные продукты имеют относительно короткий срок годности, нельзя, полагаясь на прекрасную погоду, заранее производить большой запас. К тому же в этом году в магазинах царит большая конкуренция. «Если мы всегда фокусировались на розничной торговле, то теперь вторгаются и те, кто потерял свои рестораны, - пояснил Хорм. - Но удача мясной промышленности состоит в том, что человек должен есть».

Если раньше люди много ели в местах общепита, то сейчас больше готовят дома, что также отражается в показателях продаж HKScan Estonia, стоящего за брендами Rakvere и Tallegg. Будучи зарегистрированной на бирже компанией, HKScan Eesti не может публиковать точные данные, но, по словам председателя правления Анне Мере, продажи мяса и мясного фарша как Rakvere, так и Tallegg, значительно выросли.

В предыдущие годы продажи фарша снижались в апреле, а продажи маринованного мяса увеличивались, так как люди начинали больше готовить на гриле, но в этом году в апреле было продано на 25% больше фарша, чем в то же время в прошлом году. «Это понятно, потому что из фарша очень удобно готовить еду для семьи», - сказала Мере.