Веб-констебль предупреждает: по интернету гуляет слух о якобы орудующих в Эстонии грабителях

«Это старый слух, который в различных вариациях гуляет по разным социальным сетям. О похожем сообщение предупреждала, например, газета "Северное побережье"», - говорит Фролова.

Этот слух не соответствует действительности и распространять такое сообщение не следует.

«Мы понимаем, что люди делятся такими сообщениями с желанием предупредить других о возможном преступлении, но делиться надо только проверенной информацией. Расскажите, пожалуйста, об этом своим знакомым, которые распространили такое "предупреждение"», - отмечает веб-констебль.

Обо всех возможных мошенничествах и преступлениях полиция предупреждает население как через СМИ, так и через свои социальные сети, такой информацией можно делиться смело.