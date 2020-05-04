Пн, 4.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
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  • Веб-констебль предупреждает: по интернету гуляет слух о якобы орудующих в Эстонии грабителях

Веб-констебль предупреждает: по интернету гуляет слух о якобы орудующих в Эстонии грабителях

Politsei.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В последние несколько дней местные пользователи Facebook достаточно активно распространяют фейковое сообщение о том, что по домам якобы ходят люди, предлагающие маски, пропитанные химикатами, а затем происходят ограбления квартир или домов, сообщает веб-констебль Яна Фролова.

«Это старый слух, который в различных вариациях гуляет по разным социальным сетям. О похожем сообщение предупреждала, например, газета "Северное побережье"», - говорит Фролова.

Этот слух не соответствует действительности и распространять такое сообщение не следует.

«Мы понимаем, что люди делятся такими сообщениями с желанием предупредить других о возможном преступлении, но делиться надо только проверенной информацией. Расскажите, пожалуйста, об этом своим знакомым, которые распространили такое "предупреждение"», - отмечает веб-констебль. 

Обо всех возможных мошенничествах и преступлениях полиция предупреждает население как через СМИ, так и через свои социальные сети, такой информацией можно делиться смело.

Если у вас возникло подозрение о мошенничестве, либо вы услышали или увидели информацию, в подлинности которой вы сомневаетесь, можете написать либо веб-констеблю Яне Фроловой, либо оставить свое сообщение на сайте. 

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