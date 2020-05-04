Предприниматель года увольняет более 60 человек из своего стартапа

До сих пор стартап Veriff, предоставляющий услуги идентификации личности, только рос. Например, в прошлом году численность сотрудников компании увеличилась с двадцати до более чем 300 человек. Но теперь пятую часть команды пришлось отправить домой.

«Это было определенно самое трудное решение, которое мне пришлось принять за всю мою деловую карьеру, - признался Коткас. - Но это необходимо, чтобы выйти из трудной ситуации как можно более сильными».

Этот шаг может показаться сторонним наблюдателям странным и противоречивым, так как Коткас во время коронавирусного кризиса неоднократно говорил , что бизнес Veriff находится на подъеме: когда число физических контактов уменьшается, идентификация личности через интернет становится более распространенной. Даже сегодня Коткас сказал, что по сравнению с февралем объем их бизнеса в апреле удвоился. Рост за месяц составляет более 30%.

Почему же в такой ситуации приходится прибегать к сокращениям персонала? Причина - в нюансах бизнес-модели Veriff, ответил Коткас.

Проще говоря, задача Veriff - выяснить, является ли человек, который утверждает, что он Каарел, на самом деле Каарел. Для этого необходимо выяснить, соответствуют ли документ человека и изображение лица. Таким образом можно, к примеру, открыть банковский счет, не посещая офис.

В эпоху до коронавируса львиную долю клиентов Veriff составляли финансовые технологические компании, электронные магазины и поставщики мобильных услуг. К последним можно отнести и платформы для совместного проезда и аренды проживания, которые в настоящее время переживают не лучшие дни. Большая часть новых клиентов приходит с целевых рынков Veriff в Европе и США, где компания может предложить полностью автоматизированный сервис. Однако в прошлом Veriff приходилось верифицировать людей для своих клиентов за пределами этих рынков, в том числе в Африке.

Но в африканских странах действуюи очень разные стандарты документов, пояснил Коткас. Они часто имеют низкий уровень безопасности, на наш взгляд. Люди фотографируют себя со старых веб-камер, качество которых оставляет желать лучшего. В таких случаях Veriff, образно говоря, должен вручную проверять каждый случай - является ли нигерийский водитель тем, за кого он себя выдает. Этим в Veriff занимаются более 100 человек.

Но, поскольку этот рынок сейчас рухнул, и ручные проверки стали менее необходимыми, некоторых людей и пришлось сократить.

Тем временем начали цвести новые бизнес-тенденции. За последние два месяца выросли заказы, например, от телемедицинских компаний, нотариусов, университетов и других учреждений третьего сектора. Однако последние в основном расположены в Европе и США, стандарты документов которых уже знакомы автоматике Veriff. Проще говоря, в западных странах идентификация уже в значительной степени автоматизирована и не требует помощи человека. «Машины все захватили», - заключил Коткас.

Хотя Veriff, вероятно, удержался бы на плаву и не принимая решения о сокращении, это было бы рискованно в текущей турбулентной экономической ситуации, считает Коткас. Тем более что рисковые инвесторы осторожны, а привлечение новых денег требует больше времени и стало для стартапа труднее, чем раньше.

Вот почему Veriff поставил перед собой задачу самостоятельно управлять своими собственными деньгами. Коткас неоднократно подчеркивал необходимость стать финансово свободным. «Мы пока еще не прибыльны, но движемся к этому. Это важнее, чем когда-либо », - подчеркнул он.