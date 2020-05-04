Три крупные гостиницы Эстонии сообщили о планах сокращений: пострадает 251 работник

Касса по безработице отметила, что в системе Meriton Hotels коллективные сокращения коснутся на первых порах 70 работников, Swissotel планирует сократить 83 работников и Astlanda Hotell - 98 работников.

На прошлой неделе первичное извещение о коллективных сокращениях представили входящая в концерн Bassadone Automotive Nordic фирма Auto-Bon AC AS, а также эстонский филиал компании по разработке банковских приложений Monese Ltd. Оба извещения касаются сокращений 33 рабочих мест.