Три крупные гостиницы Эстонии сообщили о планах сокращений: пострадает 251 работник

На прошлой неделе три крупные гостиницы Эстонии - Meriton Hotels AS, OÜ Swissotel Estonia и оператор сети гостиниц Radisson Blu Sky, фирма Astlanda Hotelli AS сообщили о намечаемых ими коллективных сокращениях работников. В общей сложности сокращения затронут 251 рабочее место, сообщает BNS.
Касса по безработице отметила, что в системе Meriton Hotels коллективные сокращения коснутся на первых порах 70 работников, Swissotel планирует сократить 83 работников и Astlanda Hotell - 98 работников.
На прошлой неделе первичное извещение о коллективных сокращениях представили входящая в концерн Bassadone Automotive Nordic фирма Auto-Bon AC AS, а также эстонский филиал компании по разработке банковских приложений Monese Ltd. Оба извещения касаются сокращений 33 рабочих мест.
На прошлой неделе, по данным Кассы по безработице, извещения о коллективных сокращениях представили пять учреждений, планирующие отправить на биржу труда 317 своих работников.