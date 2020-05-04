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  • Три крупные гостиницы Эстонии сообщили о планах сокращений: пострадает 251 работник

Три крупные гостиницы Эстонии сообщили о планах сокращений: пострадает 251 работник

Swissôtel.

ФОТО: Raigo Pajula

На прошлой неделе три крупные гостиницы Эстонии - Meriton Hotels AS, OÜ Swissotel Estonia и оператор сети гостиниц Radisson Blu Sky, фирма Astlanda Hotelli AS сообщили о намечаемых ими коллективных сокращениях работников. В общей сложности сокращения затронут 251 рабочее место, сообщает BNS.

Касса по безработице отметила, что в системе Meriton Hotels коллективные сокращения коснутся на первых порах 70 работников, Swissotel планирует сократить 83 работников и Astlanda Hotell - 98 работников.

На прошлой неделе первичное извещение о коллективных сокращениях представили входящая в концерн Bassadone Automotive Nordic фирма Auto-Bon AC AS, а также эстонский филиал компании по разработке банковских приложений Monese Ltd. Оба извещения касаются сокращений 33 рабочих мест.

На прошлой неделе, по данным Кассы по безработице, извещения о коллективных сокращениях представили пять учреждений, планирующие отправить на биржу труда 317 своих работников.

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