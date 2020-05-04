Ученые нашли способ предотвратить наиболее серьезные симптомы коронавируса

Как выяснили исследователи, в случае коронавируса приобретённый иммунитет активизируется ещё до того, как уничтожены все клетки-мишени верхних дыхательных путей. Это не позволяет врождённому иммунитету быстро справиться с инфекцией и приводит к перегрузке иммунной системы.

Именно поэтому у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы ослабевают на некоторое время, а затем наступает рецидив.

Исходя из полученных выводов, ученые предложили подавлять иммунную систему организма с помощью иммунодепрессантов на ранних стадиях заболевания, сообщает MedicalXpress. Для внедрения подобного лечения необходимы дополнительные клинические испытания, подчеркнули они.

Исследование было опубликовано в Journal of Medical Virology и показало, что у некоторых пациентов более серьезные симптомы вызваны чрезмерной активностью иммунной системы. Первый защитный механизм организма срабатывает в начале инфекции, когда патоген попадает в организм. Механизм пытается уничтожить возбудителя и поврежденные клетки. Второй защитный механизм активируется несколько дней спустя и высвобождает Т-клетки и В-клетки для борьбы с вирусом.

Ученые изучили, как эти два механизма работают для COVID-19 и гриппа. Грипп является быстро развивающейся инфекцией, которая поражает клетки верхних дыхательных путей и уничтожает большое количество в течение двух-трех дней. Если вирус не может убить больше клеток в верхних дыхательных путях, иммунная система обычно сможет ответить до того, как вирус адаптируется и атакует другие типы клеток.

Однако в cлучае с COVID-19 вирус поражает верхние дыхательные пути и легкие, и латентность вируса составляет в среднем шесть дней. Иммунная система может реагировать на вирус до того, как у него закончатся клетки, которые вирус может убить, поэтому вирус продолжает размножаться в организме, и болезнь длится дольше.