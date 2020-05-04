Ученые нашли способ предотвратить наиболее серьезные симптомы коронавируса

Ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции: он заключается в контролируемом подавлении иммунитета, пишет Tervis, ссылаясь на Neuroscience News.
Как выяснили исследователи, в случае коронавируса приобретённый иммунитет активизируется ещё до того, как уничтожены все клетки-мишени верхних дыхательных путей. Это не позволяет врождённому иммунитету быстро справиться с инфекцией и приводит к перегрузке иммунной системы.
Именно поэтому у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы ослабевают на некоторое время, а затем наступает рецидив.
Исходя из полученных выводов, ученые предложили подавлять иммунную систему организма с помощью иммунодепрессантов на ранних стадиях заболевания, сообщает MedicalXpress. Для внедрения подобного лечения необходимы дополнительные клинические испытания, подчеркнули они.
Исследование было опубликовано в Journal of Medical Virology и показало, что у некоторых пациентов более серьезные симптомы вызваны чрезмерной активностью иммунной системы. Первый защитный механизм организма срабатывает в начале инфекции, когда патоген попадает в организм. Механизм пытается уничтожить возбудителя и поврежденные клетки. Второй защитный механизм активируется несколько дней спустя и высвобождает Т-клетки и В-клетки для борьбы с вирусом.