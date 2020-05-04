Штраф или тюрьма: трех эстонцев, отправившихся в Латвию за спиртным, задержали на границе

Вчера днем полицейские заметили возле пограничного перехода Икла 28-летнюю женщину, а также 31-летнего и 45-летнего мужчин, которые двигались из Латвии в Эстонию . Они намеревались пересечь границу между двумя странами в месте, не предназначенном для этой цели.

«Полициейские вместе с партнерами по сотрудничеству выдвинулись им навстречу и задержал их», - сказал начальник оперативного штаба Ляэнеской префектуры Уллар Кютт.

«Полиция предупреждала их и несколькими днями ранее, когда они планировали уехать из Эстонии в Латвию в месте, которое не предназначено для этого», - отметил Кютт.

По словам Кютта, он понимает необычность чрезвычайного положения, потому что люди привыкли передвигаться между Эстонией и Латвией без препятствий. «В то же время, мы ввели пограничный контроль, и пересечение границы в месте, не предназначенном для этого, не допускается», - сказал он.

Начальник штаба объяснил, что многие люди, пересекающие границу в неположенном месте, подлежат наказанию в уголовном порядке, и против данной компании было возбуждено уголовное дело на основании статьи о незаконном групповом пересечении границы Эстонской республики.

«По предварительной информации, женщина и мужчины поехали в Латвию покупать алкоголь и по возвращении в Эстонию хотели избежать обязательства оставаться дома. Поэтому они также избежали временного пункта пересечения границы», - сказал Кютт.

Границу между Эстонией и Латвии в период действия пограничного контроля можно пересекать только через погранпункты в Валга, Мурата, Лилли и Икла.