Finnair возобновляет полеты из Таллинна в Хельсинки

С 18 мая авиакомпания планирует летать из Таллинна в финскую столицу два раза в день. Исключением будет суббота, когда в расписании останется один вылет.

В марте Finnair сообщила, что в связи с коронавирусом отменяет авиарейсы в Балтийские страны, Мадрид и Барселону, сообщила пресс-секретарь Finnair Манти Вяэтайнен-Перейра.