Finnair возобновляет полеты из Таллинна в Хельсинки

С 5 мая Finnair будет летать из Таллинна в Хельсинки два раза в неделю, а с 14 мая - ежедневно.
С 18 мая авиакомпания планирует летать из Таллинна в финскую столицу два раза в день. Исключением будет суббота, когда в расписании останется один вылет.
В марте Finnair сообщила, что в связи с коронавирусом отменяет авиарейсы в Балтийские страны, Мадрид и Барселону, сообщила пресс-секретарь Finnair Манти Вяэтайнен-Перейра.
По словам Вяэтайнен-Перейры, авиарейсы в Балтийские страны были отменены из-за введенных властями ограничений. Все Балтийские страны к середине марта сообщили о закрытии границ из-за коронавируса.