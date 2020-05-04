Евросоюз проведет онлайн-марафон по сбору денег на вакцину от COVID-19

Лидеры стран ЕС и государств, не входящих в союз, 4 мая проведут онлайн-конференцию по сбору денег на вакцину от COVID-19. Об этом сообщает Meduza.io со ссылкой на твиттер Еврокомиссии.
Первоначальная цель — собрать 7,5 миллиарда евро. Кроме стран ЕС в конференции примут участие Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада, уточняет Reuters.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала сбор средств «настоящим марафоном». Как отмечает Reuters, сумма пожертвований, вероятно, станет известна не сразу.
Кроме того, неясно, какая часть собранных денег — новое финансирование: некоторые государства в 2020 году уже принимали решения выделить средства на диагностику и лечение коронавирусной инфекции. Саудовская Аравия, к примеру, обещала 500 миллионов долларов США.