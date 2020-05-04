Финляндия с середины мая позволит иностранным рабочим въезжать в страну

Таким образом, эстоноземельцы, у которых есть место работы в Финляндии, снова смогут без проблем передвигаться между двумя странами.

Правительство Финляндии начинает смягчать ограничения, связанные с распространением нового коронавируса: с середины мая на внутренних границах Шенгена будет разрешена связанная с постоянной занятостью маятниковая миграция и другие необходимые перемещения, сообщило правительство на пресс-конференции в понедельник.

Спортивные и игровые площадки под открытым небом также будут открыты с середины мая.

С июня будут ослаблены ограничения на сбор: вместо нынешних десяти вместе смогут собираться до 50 человек.