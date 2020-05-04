Финляндия с середины мая позволит иностранным рабочим въезжать в страну

Правительство Финляндии объявило на пресс-конференции в понедельник вечером, что трудовая миграция между странами Шенгенской зоны будет открыта 14 мая.
Таким образом, эстоноземельцы, у которых есть место работы в Финляндии, снова смогут без проблем передвигаться между двумя странами.
Правительство Финляндии начинает смягчать ограничения, связанные с распространением нового коронавируса: с середины мая на внутренних границах Шенгена будет разрешена связанная с постоянной занятостью маятниковая миграция и другие необходимые перемещения, сообщило правительство на пресс-конференции в понедельник.
Спортивные и игровые площадки под открытым небом также будут открыты с середины мая.
С июня будут ослаблены ограничения на сбор: вместо нынешних десяти вместе смогут собираться до 50 человек.
Рестораны и кафе также могут быть открыты с июня при соблюдении определенных ограничений. Планируется обеспечить безопасность посетителей, например, путем ограничения количества клиентов и часов работы.