Пн, 4.05.2020
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Финляндия с середины мая позволит иностранным рабочим въезжать в страну

Tallinki parvlaev Megastar.

ФОТО: Liis Treimann

Правительство Финляндии объявило на пресс-конференции в понедельник вечером, что трудовая миграция между странами Шенгенской зоны будет открыта 14 мая.

Таким образом, эстоноземельцы, у которых есть место работы в Финляндии, снова смогут без проблем передвигаться между двумя странами.

Правительство Финляндии начинает смягчать ограничения, связанные с распространением нового коронавируса: с середины мая на внутренних границах Шенгена будет разрешена связанная с постоянной занятостью маятниковая миграция и другие необходимые перемещения, сообщило правительство на пресс-конференции в понедельник.

Спортивные и игровые площадки под открытым небом также будут открыты с середины мая.

С июня будут ослаблены ограничения на сбор: вместо нынешних десяти вместе смогут собираться до 50 человек.

Рестораны и кафе также могут быть открыты с июня при соблюдении определенных ограничений. Планируется обеспечить безопасность посетителей, например, путем ограничения количества клиентов и часов работы.

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