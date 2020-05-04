В Латвии до сих пор ограничены полеты из-за исчезнувшего беспилотника

В Латвии продолжается операция по поиску дрона, пропавшего в субботу - в поисках пропавшего дрона задействованы три гражданских и один военный самолет. Контроль над беспилотным летательным аппаратом был потерян в субботу, 2 мая, с тех пор его так и не удалось найти, сообщает Rus.ERR.
Размеры аппарата 5,5 м на 3,5 метра, весит он 26 килограммов и может летать со скоростью 70 километров в час. В Латвийском агентстве гражданской авиации заявили , что не рассматривают вариант перелета дрона через границу - например в Эстонию.
По словам представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвиса Винцева, поисками беспилотника по всей территории Латвии занимаются три гражданских и один военный самолеты; поиски ведут и на земле.
"Топлива у беспилотника хватит до вечера 5 мая. Поиски будут продолжаться до того момента, пока ему будет хватать топлива для полета", - сказал Винцев.
Из-за пропавшего беспилотника воздушное пространство Латвии закрыто полностью до высоты в 6000 метров.