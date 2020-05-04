В Латвии до сих пор ограничены полеты из-за исчезнувшего беспилотника

В Латвии продолжается операция по поиску дрона, пропавшего в субботу - в поисках пропавшего дрона задействованы три гражданских и один военный самолет. Контроль над беспилотным летательным аппаратом был потерян в субботу, 2 мая, с тех пор его так и не удалось найти, сообщает Rus.ERR.