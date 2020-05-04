Британия подозревает российских хакеров в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса

В попытках украсть данные, в частности о разработке вакцины против Covid-19, подозревают хакеров из России, Ирана и Китая.

NCSC заявил, что доля кибератак с целью кражи результатов научных исследований, связанных с коронавирусом, возросла, и назвал эту преступную деятельность «крайне предосудительной». При этом ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом, отмечают британские СМИ.