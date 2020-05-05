Эксперт: в апреле в Нарве каждый день продавалось по квартире

В Пярну, Тарту и Таллинне количество сделок снизилось примерно в 2 раза. Так, в Пярну при среднем показателе прошлого года 81 сделка в месяц, в апреле эта цифра составила 41.

В Таллинне в прошлом году заключалось в среднем по 815 сделки в месяц, в апреле было совершено всего лишь 397.

В Тарту та же картина: в 2019 году в среднем было по 170 сделок в месяц, а в апреле 2020 совершили 84 сделки.