Ратас: все министры должны работать над завершением проекта Rail Baltic

«Неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей. Правительство под моим руководством и все причастные к нему министры работают над завершением Rail Baltic, что было четко согласовано во время формирования коалиции», - написал Ратас в Facebook.

Премьер-министр подчеркивает, что финансирование и завершение Rail Baltic отвечают интересам Эстонии. «Если министр финансов отстаивает эти позиции Эстонии на переговорах о будущем долгосрочном бюджете Европейского Союза, то его личные разногласия по некоторым отдельным вопросам не имеют значения».

Ратас отмечает в посте, что в декабре прошлого года в Эстонии был заложен краеугольный камень первой части железной дороги Rail Baltic - виадука Саустинымме на Таллиннской кольцевой дороге. Также в этом и следующем году в стадии работы планирования будут находиться еще несколько железнодорожных объектов.

«Создание RB очень важно для Эстонии, Латвии, Литвы и всего Европейского Союза. Уже послезавтра я снова буду обсуждать статус проекта со своими латвийскими и литовскими коллегами. Мы договорились со странами Балтии о том, что будем регулярно следить за его прогрессом, чтобы это транспортное сообщение, которое важно для нас и всего региона, было обязательно завершено в рамках следующего бюджета Европейского Союза», - отмечает премьер-министр.

«В то же время я считаю важным, чтобы эти члены правительства выполняли реальную работу и прилагали усилия для достижения целей, о которых мы договорились. Вместо того, чтобы переливать из пустого в порожнее, сражаться с мельницами и ставииь под сомнение совместно согласованные обязанности. Таким образом, они только задают ненужную дополнительную работу всем своим коллегам и многим преданным делу людям, которые каждый день работают над выполнением коалиционного соглашения и в интересах Эстонии», - подчеркивает он.

В воскресенье министр внутренних дел Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме (EKRE) заявили по радио, что партия пытается выступать за необходимые и полезные расходы, например на виадуки и трамвайные линии, но не будет помогать в строительстве железной дороги.