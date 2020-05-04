Пн, 4.05.2020
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Число жертв коронавируса во Франции превысило 25 тысяч, но количество госпитализаций снижается

Сотрудники медцентра во Франции. Фото иллюстративное.

ФОТО: PHILIPPE LOPEZ/AFP

Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции сообщила в понедельник, что, несмотря на все еще тяжелые последствия эпидемии COVID-19 в стране, число госпитализированных больных с коронавирусом продолжает постепенно снижаться.

За минувшие сутки среди зараженных коронавирусом умерли 306 человек, общее число смертей с начала эпидемии выросло до 25201.

В настоящее время в больницах страны госпитализированы 25548 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 267 меньше, чем день назад.

В реанимационных отделениях находятся 3696 тяжелобольных, на 123 меньше, чем накануне.

За время эпидемии из больниц выписался 51371 вылечившийся пациент.

За последние сутки подтверждено заражение коронавирусом у 576 человек, общее число выявленных инфицированных COVID-19 теперь достигло 131863 случаев.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в понедельник сенату страны правительственную стратегию выхода, начиная с 11 мая, из режима изоляции, которую на прошлой неделе докладывал Национальному собранию.

В отличие от депутатов, сенаторы отклонили правительственный план постепенной отмены ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.

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