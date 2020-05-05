Фото ⟩ Дворянское гнездышко в обычной мустамяэской пятиэтажке подойдет самому взыскательному клиенту

Элегантная квартира в пятиэтажном реновированном доме в Мустамяэ ждет покупателя, который оценит вкус продавца и стиль интерьера, пишет Kodustiil.
Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома постройки 1969 года и подходит для аллергиков, так как в ней никогда не содержались животные, а в ходе ремонта были использованы гипоаллергенные материалы.
В интерьере квартиры использованы цветовые решения в соответствии с последними тенденциями 2020 года. Природные оттенки коричневого - древесный и кирпичный, небесно-голубой, оливковый, слоновая кость, канареечный и горчично-желтый, оттенки белого и серого тонов, яркий черный и так далее.
В классическом стиле выдержаны даже оконные переплеты и шпингалеты. Тона приглушенные и благородные, не вызывающие раздражения. Интерьер в целом будто сошел со страниц специализированного журнала.
В квартире имеется большой шкаф-купе для хранения личных вещей, а также гардеробная. Ванная комната и кухня выдержаны в черных тонах.
В кухне установлены интегрированный электрический духовой шкаф и интегрированная газовая плита. Есть фильтр для очистки воды, cигнализация, датчики дыма и газа Ajax. В квартире много привлекательных деталей, о которых лучше разговаривать с хозяином этой квартирной собственности.
С интересным объектом можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.