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  • Дворянское гнездышко в обычной мустамяэской пятиэтажке подойдет самому взыскательному клиенту
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Фото ⟩ Дворянское гнездышко в обычной мустамяэской пятиэтажке подойдет самому взыскательному клиенту

Kahetoaline Mustamäe korter.

ФОТО: KV.EE

Элегантная квартира в пятиэтажном реновированном доме в Мустамяэ ждет покупателя, который оценит вкус продавца и стиль интерьера, пишет Kodustiil.

Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома постройки 1969 года и подходит для аллергиков, так как в ней никогда не содержались животные, а в ходе ремонта были использованы гипоаллергенные материалы. 

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ.

ФОТО: KV.EE

В интерьере квартиры использованы цветовые решения в соответствии с последними тенденциями 2020 года. Природные оттенки коричневого - древесный и кирпичный, небесно-голубой, оливковый, слоновая кость, канареечный и горчично-желтый, оттенки белого и серого тонов, яркий черный и так далее.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ.

ФОТО: KV.EE

В классическом стиле выдержаны даже оконные переплеты и шпингалеты. Тона приглушенные и благородные, не вызывающие раздражения. Интерьер в целом  будто сошел со страниц специализированного журнала. 

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ.

ФОТО: KV.EE

В квартире имеется большой шкаф-купе для хранения личных вещей, а также гардеробная. Ванная комната и кухня выдержаны в черных тонах.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ.

ФОТО: KV.EE

В кухне установлены интегрированный электрический духовой шкаф и интегрированная газовая плита. Есть фильтр для очистки воды, cигнализация, датчики дыма и газа Ajax. В квартире много привлекательных деталей, о которых лучше разговаривать с хозяином этой квартирной собственности.

С интересным объектом можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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