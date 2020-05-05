Фото ⟩ Дворянское гнездышко в обычной мустамяэской пятиэтажке подойдет самому взыскательному клиенту

Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома постройки 1969 года и подходит для аллергиков, так как в ней никогда не содержались животные, а в ходе ремонта были использованы гипоаллергенные материалы.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

В интерьере квартиры использованы цветовые решения в соответствии с последними тенденциями 2020 года. Природные оттенки коричневого - древесный и кирпичный, небесно-голубой, оливковый, слоновая кость, канареечный и горчично-желтый, оттенки белого и серого тонов, яркий черный и так далее.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

В классическом стиле выдержаны даже оконные переплеты и шпингалеты. Тона приглушенные и благородные, не вызывающие раздражения. Интерьер в целом будто сошел со страниц специализированного журнала.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

В квартире имеется большой шкаф-купе для хранения личных вещей, а также гардеробная. Ванная комната и кухня выдержаны в черных тонах.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

В кухне установлены интегрированный электрический духовой шкаф и интегрированная газовая плита. Есть фильтр для очистки воды, cигнализация, датчики дыма и газа Ajax. В квартире много привлекательных деталей, о которых лучше разговаривать с хозяином этой квартирной собственности.