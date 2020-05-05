Вт, 5.05.2020
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Студия Postimees: есть ли управа на нечестных работодателей?
13:00

Меэли Мийдла-Ванаталу, замгендиректора Трудовой инспекции

ФОТО: Mihkel Maripuu

Трудовая инспекция завалена жалобами не недобросовестных работодателей, которые пытаются решать свои проблемы за счет работника. Каковы масштабы махинаций?

Ситуацию прокомментирует в студии Rus.Postimees замгендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в 13:00!

  • Как обманывают людей? Какие схемы наиболее распространены?
  • На каком основании работодатели требуют от работников отдать выплаченные по компенсационной схеме зарплаты?
  • Что делать работнику?
  • Защищен ли работник, обратившийся с жалобой на работодателя в Трудовую инспекцию?
  • Какие меры Трудовая инспекция может предпринять к нечестному работодателю?
  • Сколько людей попало в такие ловушки?
  • С какими проблемами люди чаще всего обращаются в Трудовую инспекцию?

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