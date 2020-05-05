Студия Postimees: есть ли управа на нечестных работодателей?
Трудовая инспекция завалена жалобами не недобросовестных работодателей, которые пытаются решать свои проблемы за счет работника. Каковы масштабы махинаций?
Ситуацию прокомментирует в студии Rus.Postimees замгендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в 13:00!
- Как обманывают людей? Какие схемы наиболее распространены?
- На каком основании работодатели требуют от работников отдать выплаченные по компенсационной схеме зарплаты?
- Что делать работнику?
- Защищен ли работник, обратившийся с жалобой на работодателя в Трудовую инспекцию?
- Какие меры Трудовая инспекция может предпринять к нечестному работодателю?
- Сколько людей попало в такие ловушки?
- С какими проблемами люди чаще всего обращаются в Трудовую инспекцию?