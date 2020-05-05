Трудовая инспекция: мы завалены работой, в день принимаем сотни звонков от обманутых работников

- Не возвращайте деньги работодателю!
- С сокращением зарплат можно не соглашаться
- Неоплачиваемый отпуск не всегда законен
- У работника всегда есть выбор
Трудовая инспекция завалена жалобами не недобросовестных работодателей, которые пытаются решать свои проблемы за счет работника. Каковы масштабы махинаций?
Ситуацию прокомментировала в студии Rus.Postimees замгендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.
Фрагмент беседы:
– Насколько чаще стали жаловаться на работодателей? Правда ли, что вы разгребаете жалобы каждый день?
– Только за вчерашний день в Трудовую инспекцию поступило более 400 звонков. Это значит, что у людей возникает очень много проблем. Звонят не только работники, но и работодатели, которые просят помочь принять им правомерное решение о сокращении рабочих мест и зарплат.
Звонков – шквал. Что касается жалоб на работодателей, то их тоже стало больше. Это видно по количеству обращений в Комиссию по рассмотрению трудовых споров.
– Как обманывают людей? Какие схемы наиболее распространены?
– Самая большая проблема - если работодатель вообще ничего не выплачивает либо требует от работника обратно вернуть те суммы, которые ему выплатила Касса страхования от безработицы. Такие обращения к нам поступают все чаще.
Схемы обмана очень разные.
Некоторые работодатели предварительно требуют от работника выплатить им 150 евро за оформление ходатайства в Кассу страхования от безработицы на получение компенсации от государства. Это незаконно!
Работник должен отказаться от такого предложения, сообщив работодателю, что такое требование не предусмотрено законом, и выплата компенсаций – это обязанность работодателя.
– Но ведь это чревато… Стоит ли спорить с работодателем? Есть ли у работника выбор?
– Работник должен понимать, что если он сам добровольно вернул свои деньги работодателю, то он не сможет их востребовать обратно ни при каких обстоятельствах.
С точки зрения закона, будет проще, если работодатель вообще ничего не заплатит. Тогда можно будет запустить официальную процедуру востребования невыплаченной зарплаты или расчета.
– К каким уловкам работодатели прибегают чаще всего? Требуют предварительно заплатить 150 евро или посягают на 70%, выделяющиеся Кассой?
– Они требуют не все 70%, а часть этих денег.
Некоторые работодатели высчитывают, что человек якобы получил от Кассы больше денег, чем ему платили раньше. Разницу требуют вернуть предприятию. Это незаконно!
Работник ничего не должен возвращать работодателю.
Самое главное, чтобы люди понимали, что необходимо читать все документы, которые им дают на подпись. Потом будет поздно!
Если что-то непонятно, нужно сделать запрос работодателю, попросив уточнить, на каком основании поступило такое требование. Если работодатель не отвечает, ни в коем случае ничего ему не платите и не ставьте никуда свою подпись.
Возьмите время на ознакомление с документами, позвоните на инфотелефон Трудовой инспекции: 6406000. Звонки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 16.30.
– Как часто работники подписывают документы не глядя?
– Если человек боится потерять работу, он готов почти на всё, то есть если он стоит перед выбором: подписать требование работодателя или быть сокращенным/уволенным, то хочет любыми силами удержаться на работе. К сожалению, люди очень часто не читают бумаги, которые подписывают.
– А многих сейчас заставляют писать заявления по собственному или по соглашению сторон?
– Если человек не хочет конфликтовать, у него есть право уйти по собственному желанию или по соглашению сторон.
Но если это – не его воля и он не хочет уходить, тогда не надо писать заявление. Если человек не согласен, работодателю придется предложить ему другие варианты.
Конечно, может так получиться, что работодатель начнет придираться к работнику, чтобы его уволить. Но при этом у человека останется возможность оспаривать это решение.
Если работодатель не сможет предоставить каких-либо доказательств нарушений со стороны работника, то тот наверняка выиграет и в Комиссии по рассмотрению трудовых споров, и в суде. Это займет время, но результат будет.
– Защищен ли работник, обратившийся с жалобой на работодателя в Трудовую инспекцию?
– Если человек обращается в Трудовую инспекцию просто за советом, его данные никому не разглашаются. Но если обращение сделано в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, то процедура рассмотрения спора осуществляется в двухстороннем порядке.
– Есть ли статистика, сколько людей попало в ловушки?
– К нам ежедневно поступает пять-шесть жалоб на то, что работодатель нарушает права работника. Конкретный пример – работодатель не дает отпуск. Этот вопрос решается только через Комиссию по рассмотрению трудовых споров или через суд.
– Какие меры Трудовая инспекция может предпринять по отношению к нечестному работодателю? Заводятся ли уголовные дела?
– Мы передаем информацию и в Кассу страхования от безработицы, а в более серьезных случаях обращаемся в полицию.
– С какими проблемами чаще всего обращаются в Трудовую инспекцию?
– Самая большая проблема – невыплата зарплат и расчетов. Есть люди, которые боятся обратиться к Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд, полагая, что потом им будет сложнее найти работу.
Поймите, что новый работодатель просто так никогда не узнает о том, что идет спор. Такое обращение не препятствует нахождению новой работы.
– Сколько людей не смогли воспользоваться компенсациями Кассы? И почему это отдано на откуп работодателю?
– Судя по статистике, именно во время кризиса было прекращено множество договоров подряда и поручения. Речь идет о нескольких тысячах людей, которые, по всей видимости, остались без компенсации.
Оформление компенсаций – это обязанность работодателя, поскольку их выплата привязана к выплате зарплаты.
– Если работодатель сокращает зарплаты на 30-70%, но при этом не обращается за компенсацией в Кассу, он действует законно?
– У человека всегда есть выбор. Он может отказаться от таких трудовых отношений, ссылаясь на статью 37 часть 5, которая предусматривает выплату точно таких же компенсаций, как при сокращении. Работодатель будет обязан выплатить эти деньги.
Главное условие для получения компенсации, чтобы инициатива поступила от работника и была указана причина ухода: уменьшение зарплаты в одностороннем порядке.
– С какими вопросами обращаются к вам работодатели? На что жалуются?
– Основная проблема – корректное проведение процедуры уменьшения зарплаты, а также отправка работника в неоплачиваемый отпуск в одностороннем порядке. И здесь есть четкий ответ.
Отправлять работника в неоплачиваемый отпуск в одностороннем порядке нельзя!
– Если работник не согласен, какие есть варианты?
– Компромиссы могут быть разными, но в конечном итоге работодатель может предложить работнику сокращение, если нет возможности обеспечить работу и выплатить за нее зарплату.
– Много ли таких работодателей, которые не готовы нарушать закон, но и не могут действовать по закону, потому что у них просто нет денег?
– Да, такие есть. Они уточняют, может ли работник встать на Биржу труда, когда ему официально оформлен расчет, но деньги еще не выплачены, потому что их у работодателя просто нет.
В таком случае работник может зарегистрироваться безработным и в течение четырех месяцев дожидаться выплат от работодателя либо востребовать эти деньги через комиссию по трудовым спорам или суд.
Важно успеть это сделать в течение четырех месяцев, чтобы не истек срок давности.
Подробности в повторе!
- Как обманывают людей? Какие схемы наиболее распространены?
- На каком основании работодатели требуют от работников отдавать выплаченные по компенсационной схеме зарплаты?
- Что делать работнику?
- Защищен ли работник, обратившийся с жалобой на работодателя в Трудовую инспекцию?
- Какие меры Трудовая инспекция может применить к нечестному работодателю?
- Сколько людей попало в такие ловушки?
- С какими проблемами люди чаще всего обращаются в Трудовую инспекцию?