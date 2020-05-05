Трудовая инспекция: мы завалены работой, в день принимаем сотни звонков от обманутых работников

– А многих сейчас заставляют писать заявления по собственному или по соглашению сторон?

– Если человек не хочет конфликтовать, у него есть право уйти по собственному желанию или по соглашению сторон.

Но если это – не его воля и он не хочет уходить, тогда не надо писать заявление. Если человек не согласен, работодателю придется предложить ему другие варианты.

Конечно, может так получиться, что работодатель начнет придираться к работнику, чтобы его уволить. Но при этом у человека останется возможность оспаривать это решение.

Если работодатель не сможет предоставить каких-либо доказательств нарушений со стороны работника, то тот наверняка выиграет и в Комиссии по рассмотрению трудовых споров, и в суде. Это займет время, но результат будет.

– Защищен ли работник, обратившийся с жалобой на работодателя в Трудовую инспекцию?

– Если человек обращается в Трудовую инспекцию просто за советом, его данные никому не разглашаются. Но если обращение сделано в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, то процедура рассмотрения спора осуществляется в двухстороннем порядке.

– Есть ли статистика, сколько людей попало в ловушки?

– К нам ежедневно поступает пять-шесть жалоб на то, что работодатель нарушает права работника. Конкретный пример – работодатель не дает отпуск. Этот вопрос решается только через Комиссию по рассмотрению трудовых споров или через суд.

– Какие меры Трудовая инспекция может предпринять по отношению к нечестному работодателю? Заводятся ли уголовные дела?

– Мы передаем информацию и в Кассу страхования от безработицы, а в более серьезных случаях обращаемся в полицию.

– С какими проблемами чаще всего обращаются в Трудовую инспекцию?

– Самая большая проблема – невыплата зарплат и расчетов. Есть люди, которые боятся обратиться к Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд, полагая, что потом им будет сложнее найти работу.

Поймите, что новый работодатель просто так никогда не узнает о том, что идет спор. Такое обращение не препятствует нахождению новой работы.

– Сколько людей не смогли воспользоваться компенсациями Кассы? И почему это отдано на откуп работодателю?

– Судя по статистике, именно во время кризиса было прекращено множество договоров подряда и поручения. Речь идет о нескольких тысячах людей, которые, по всей видимости, остались без компенсации.

Оформление компенсаций – это обязанность работодателя, поскольку их выплата привязана к выплате зарплаты.

– Если работодатель сокращает зарплаты на 30-70%, но при этом не обращается за компенсацией в Кассу, он действует законно?

– У человека всегда есть выбор. Он может отказаться от таких трудовых отношений, ссылаясь на статью 37 часть 5, которая предусматривает выплату точно таких же компенсаций, как при сокращении. Работодатель будет обязан выплатить эти деньги.