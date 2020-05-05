Кальюлайд: Эстония создала прецедент в Совбезе ООН с темой кибербезопасности

Эстония в качестве председателя Совета Безопасности ООН может поднимать собственные темы и не обязана проводить в жизнь исключительно заданную повестку. В частности, инициировав обсуждение в Совбезе ООН темы кибербезопасности, Эстония создала прецедент, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Мы обещали своим избирателям обязательно вывести киберугрозы и кибернападения в Совет Безопасности ООН. В это трудно поверить, но такого обсуждения там никогда раньше не было. И возможность нам представилась: уже в первые месяцы членства Эстонии в Совбезе [в качестве непостоянного члена] произошло кибернападение на Грузию, и Эстония вместе с США и Великобританией вывела этот вопрос в Совет Безопасности", - сказала Кальюлайд в понедельник в интервью программе Välisilm на телеканале ETV.
"Отсюда можно двигаться дальше. Киберугрозы будут одной из тем и во время нашего председательства [в Совбезе]. Как известно, международное право формируется прецедентами, и Эстония создала этот прецедент, как и обещала. Очень многие ухмылялись и говорили, что, может быть, вы сможете [лишь] слегка корректировать повестку, но смотрите, что получилось", - добавила она.