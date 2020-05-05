Кальюлайд: вопросом кибербезопасности Эстония создала в Совбезе ООН прецедент

"Мы обещали своим избирателям обязательно вывести киберугрозы и кибернападения в Совет Безопасности ООН. В это трудно поверить, но такого обсуждения там никогда раньше не было. И возможность нам представилась: уже в первые месяцы членства Эстонии в Совбезе [в качестве непостоянного члена] произошло кибернападение на Грузию, и Эстония вместе с США и Великобританией вывела этот вопрос в Совет Безопасности", - сказала Кальюлайд в понедельник в интервью программе Välisilm на телеканале ETV.