Вт, 5.05.2020
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Кальюлайд: вопросом кибербезопасности Эстония создала в Совбезе ООН прецедент

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Eero Vabamägi

Эстония в качестве председателя Совета Безопасности ООН может поднимать собственные вопросы и не обязана проводить в жизнь исключительно заданную повестку. В частности, инициировав обсуждение в Совбезе ООН темы кибербезопасности, Эстония создала прецедент, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Мы обещали своим избирателям обязательно вывести киберугрозы и кибернападения в Совет Безопасности ООН. В это трудно поверить, но такого обсуждения там никогда раньше не было. И возможность нам представилась: уже в первые месяцы членства Эстонии в Совбезе [в качестве непостоянного члена] произошло кибернападение на Грузию, и Эстония вместе с США и Великобританией вывела этот вопрос в Совет Безопасности", - сказала Кальюлайд в понедельник в интервью программе Välisilm на телеканале ETV.

"Отсюда можно двигаться дальше. Киберугрозы будут одной из тем и во время нашего председательства [в Совбезе]. Как известно, международное право формируется прецедентами, и Эстония создала этот прецедент, как и обещала. Очень многие ухмылялись и говорили, что, может быть, вы сможете [лишь] слегка корректировать повестку, но смотрите, что получилось", - добавила она.

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