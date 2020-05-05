Паспорт иммунитета: помощь медицине или орудие дискриминации?

Иными словами, выдача подобных документов может создать у их обладателей иллюзию, будто они полностью защищены от риска повторного заражения на ближайшие месяцы, годы или даже навсегда, тогда как у науки еще нет доказательств, что это действительно так. Наоборот, на сей счет (пока) имеются серьезные сомнения. Вирус ведь совсем новый.

Тем не менее, хотя гарантий нет, есть все же высокая вероятность, что повторного заражения не будет, и это расширяет возможности для эффективной борьбы с пандемией. Такова позиция Йенса Шпана. "В области здравоохранения, к примеру, было бы, естественно, очень важно знать, кто из медперсонала и врачей уже имеет иммунитет к вирусу", - подчеркивает министр.

Немецкие СМИ: законопослушные могут оказаться в дураках

А что с теми, кто лечением больных не занимается? "Стоит ли иметь перед глазами черным по белому записи о том, у кого иммунитет от коронавируса есть, а у кого еще нет? ", спрашивает телерадиокомпания ARD. Не приведет ли это к тому, что одни люди получат больше свободы передвижения, смогут ходить в гости и путешествовать, а другие нет?

"Не попытаются ли люди специально заразиться, чтобы считаться имеющими иммунитет, и не станут ли они тем самым угрозой для групп риска? И не начнут ли работодатели перед приемом на работу требовать предъявить паспорт иммунитета?", продолжает задавать вопросы ARD.

Аналогичные сомнения испытывает и газета Frankfurter Rundschau. Она согласна с Йенсом Шпаном: его "прагматичная идея" способна "в сфере здравоохранения спасти жизни, если будет известно, кто из персонала обладает иммунитетом и может заниматься инфицированными или пациентами из групп риска". Тем не менее "этот проект никогда не должен стать законом", убеждено издание, поскольку может, к примеру, привести к тому, что власти разрешат посещать футбольные матчи, дискотеки или рестораны только тем, кто обладает подобным "пропуском".

"Это означает, что в дураках останется тот, кто сейчас серьезно относится ко всем ограничениям, чтобы не заразиться самому и защитить других. Введение такого документа означало бы, скажем, призыв к молодым людям устраивать коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться. Этого никто не может хотеть", - заключает Frankfurter Rundschau.

Немецкая оппозиция: защита данных под угрозой

Идею министра Шпана раскритиковали также представители всех оппозиционных партий. Так, сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал планы министра контрпродуктивными: "Это косвенный стимул инфицироваться, чтобы в условиях локдауна вновь иметь больше свобод, чем у других". К тому же есть опасность, что фирмы будут предпочитать переболевших при приеме на работу, а наличие иммунитета станет социальным критерием.

Генеральный секретарь либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг (Linda Teuteberg) заявила, что от этой идеи "больше вреда, чем пользы". Целенаправленно проверять на антитела стоит только работников здравоохранения. "А кто чем болел, должны знать только врач и пациент, так это и должно оставаться".

В свою очередь, Алис Вайдель (Alice Weidel), председатель парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), стоящей на позиции "антипрививочников", усмотрела в предложении министра попытку "через заднюю дверь фактически ввести обязательную вакцинацию". По ее мнению, паспорт иммунитета представляет собой "дальнейшее посягательство на свободы граждан и их информационное самоопределение".

Весьма показательно, что против предложения Йенса Шпана, одного из самых перспективных политиков-консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС), выступила и сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken). Она считает, что министр подрывает то доверие, которое "крайне необходимо при использовании данных о здоровье", и напомнила: "В случае с COVID-19 все еще неясно, существует ли устойчивый иммунитет".