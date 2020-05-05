В Италии в марте зафиксировано на 50 процентов больше смертей, чем в предыдущие годы

По их данным, в марте текущего года количество смертей было на 49,4 процента выше по сравнению со средним показателем за аналогичный месяц в 2015-2019 годах. За период с 20 февраля, когда в Италии была зафиксирована смерть первого человека с коронавирусом, до 31 марта рост составил 38,7 процента, сообщает агентство новостей AFP.

Показатель так называемой избыточной смертности может указывать на то, что в Италии в результате инфицирования новым коронавирусом умерло гораздо больше людей, чем официально зафиксировано. По состоянию на вечер 4 мая в стране официальная статистика говорит о более 29 тыс. умерших, у которых диагностировали заражение коронавирусом.

Как отмечает издание, статистика охватывает преимущественно умерших в больницах. В домах престарелых на наличие коронавируса делали не так много тестов, а сколько людей умерли дома от осложнений, вызванных инфекцией, — неизвестно.

По обнародованным 4 апреля данным, в марте этого года в Италии скончались на 25 354 человека больше, чем в среднем в марте в пять предыдущих лет. Из этого числа 13 691 человек, или 54 процента, были инфицированы коронавирусом, говорится в совместном заявлении двух итальянских учреждений.

Что касается остальных 11 663 жертв, то существуют три гипотезы: умершие были инфицированы коронавирусом, однако никогда не проходили тестирования; они умерли от косвенных последствий коронавирусной инфекции, которая усложнила их предыдущие заболевания; они умерли от других заболеваний, поскольку система здравоохранения была перегружена борьбой с эпидемией COVID-19.

Италия по числу умерших от коронавируса удерживает лидерство в Европе. За последние сутки, по данным управления гражданской защиты страны, обнародованным вечером 4 мая, умерли еще 195 человек, у которых обнаружили коронавирус, общее число жертв возросло до 29 079. Количество инфицированных возросло за сутки на 1221 до почти 212 000.