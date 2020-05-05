Строительство дорог подешевеет в связи с падением цен на битум

"В процентном отношении можно сказать, что в случае чисто асфальтовых работ, при производстве асфальта удельный вес битума составляет 20-30% от стоимости смеси, и в случае асфальтирования стоимость битума составляет 10-15% от общей стоимости работ", - сообщил ERR председатель правления TREV-2 Свен Петерс.

Департамент шоссейных дорог обслуживает в Эстонии государственные дороги общей протяженностью 16 500 километров, из которых на 2000 км ежегодно осуществляются различные работы. Ведомство также покрывает риски, связанные с колебанием цен на битум, которые зависят от стоимости нефти на мировом рынке. Одновременно падение цен на нефть дает департаменту и возможность сэкономить, хотя экономия остается в пределах 1-2% от стоимости контрактов.