Газета: разведки пяти стран не располагают свидетельствами, что коронавирус произошел из китайского Уханя

Газета отмечает, что документ, на который накануне сослалось австралийское издание Daily Telegraph, и в котором Китай обвиняется в сокрытии реальных данных о коронавирусе, поступил не из разведывательной сети "Пять глаз" - альянса разведок Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Источник Guardian из австралийской разведки считает, что Daily Telegraph получила материалы для публикации из США, чтобы организовать контрпропаганду и оказать давление на Китай.