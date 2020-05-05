Вт, 5.05.2020
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  • Газета: разведки пяти стран не располагают свидетельствами, что коронавирус произошел из китайского Уханя

Газета: разведки пяти стран не располагают свидетельствами, что коронавирус произошел из китайского Уханя

Больница в Китае.

ФОТО: Shen Bohan via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

В настоящее время нет никаких доказательств того, что коронавирус просочился из китайской исследовательской лаборатории в городе Ухане, пишет британская газета Guardian, ссылаясь на источники из разведывательных служб.

Газета отмечает, что документ, на который накануне сослалось австралийское издание Daily Telegraph, и в котором Китай обвиняется в сокрытии реальных данных о коронавирусе, поступил не из разведывательной сети "Пять глаз" - альянса разведок Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Источник Guardian из австралийской разведки считает, что Daily Telegraph получила материалы для публикации из США, чтобы организовать контрпропаганду и оказать давление на Китай.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает "значительным количеством доказательств" того, что вирус вышел из уханьской лаборатории, однако он не привел ни одного из них, отметила британская газета.

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