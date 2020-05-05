Коронадетективы должны выйти на след зараженных в кратчайшие сроки

«В Пяхьяском регионе Департамента здоровья работают девять коронадетективов и два помощника детективов, каждый из которых как минимум пять часов в день находится в контакте с Covid-19-позитивными и их контактами», - рассказала руководитель следственной группы Пыхьяского региона Департамента здоровья Юта Варьяс.

Работа эпидемиолога начинается с того, что с получившим положительный результат анализа на коронавирус человеком связываются. Обычно сразу поймать человека не получается, но коронадетективы повторяют свои попытки до тех пор, пока болеющий Covid-19 не ответит. Поскольку добраться нужно до каждого.

Сколько времени потребуется на консультацию зависит от того, как много человек живет с зараженным в одной семье, имеются ли у него социальные контакты и сокращено количество выходов из дома.

Есть такие люди, поведение и общение с другими людьми которых выясняется очень быстро, но есть и такие, кто поначалу и не помнят, с кем общались и где были.

«В таких случаях собеседование длится долго, выясняются привычки человека, контакты, места – так определяем возможный путь заражения. Обычно с инспекторами Департамента здоровья общаются хорошо и готовы к сотрудничеству, поскольку чувствуют, что мы не подсчитываем больных и зараженных, а делаем все от нас зависящее, чтобы остановить распространение вируса», - говорит Варьяс.

Бывают консультации, которые длятся всего пять минут, но обычно времени уходит больше: на длительную первичную консультацию тратится около часа. В большинстве случаев инспектор Департамента здоровья становится контактным лицом заболевшего и консультантом на все 14 дней изоляции: «Просят совета, описывают течение своей болезни, иногда вспоминают еще кого-то из контактов, кого вначале не вспомнили. Люди с удовольствием перезванивают нам, если у них возникают вопросы, или что-то вспоминают».

По словам руководителя следственной группы, во время консультаций бывало и выяснялось, что состояние здоровья человека ухудшилось. Его подбадривают сразу вызывать скорую помощь: «Мы делаем эту работу для людей и для всех нас. Дни длинные, а зараженными нужно заниматься сразу. Мы консультируем, но каждый человек и сам несет ответственность за себя и за бережное отношение к другим».

Постоянно идет создание новых связей

В работе коронадетективов важны и внутрикомандные дискуссии и обмен информацией, в ходе которых создаются новые связи и гипотезы, а также в ходе обсуждений поднимаются новые вопросы.