Коронадетективы должны выйти на след зараженных в кратчайшие сроки

В Пыхьяском регионе Департамента здоровья работает группа эпидемиологов, задачей которых, как у детективов, является выйти на след очагов распространения коронавируса. Они должны консультировать Covid-позитивных в Харьюмаа, Таллинне, Ярвамаа и Рапламаа, а также контактировавших с ними людей, выяснять пути заражения и потенциально зараженных лиц. Postimees попытался выяснить, как это происходит.
«В Пяхьяском регионе Департамента здоровья работают девять коронадетективов и два помощника детективов, каждый из которых как минимум пять часов в день находится в контакте с Covid-19-позитивными и их контактами», - рассказала руководитель следственной группы Пыхьяского региона Департамента здоровья Юта Варьяс.
Работа эпидемиолога начинается с того, что с получившим положительный результат анализа на коронавирус человеком связываются. Обычно сразу поймать человека не получается, но коронадетективы повторяют свои попытки до тех пор, пока болеющий Covid-19 не ответит. Поскольку добраться нужно до каждого.
Сколько времени потребуется на консультацию зависит от того, как много человек живет с зараженным в одной семье, имеются ли у него социальные контакты и сокращено количество выходов из дома.
Есть такие люди, поведение и общение с другими людьми которых выясняется очень быстро, но есть и такие, кто поначалу и не помнят, с кем общались и где были.
«В таких случаях собеседование длится долго, выясняются привычки человека, контакты, места – так определяем возможный путь заражения. Обычно с инспекторами Департамента здоровья общаются хорошо и готовы к сотрудничеству, поскольку чувствуют, что мы не подсчитываем больных и зараженных, а делаем все от нас зависящее, чтобы остановить распространение вируса», - говорит Варьяс.
Бывают консультации, которые длятся всего пять минут, но обычно времени уходит больше: на длительную первичную консультацию тратится около часа. В большинстве случаев инспектор Департамента здоровья становится контактным лицом заболевшего и консультантом на все 14 дней изоляции: «Просят совета, описывают течение своей болезни, иногда вспоминают еще кого-то из контактов, кого вначале не вспомнили. Люди с удовольствием перезванивают нам, если у них возникают вопросы, или что-то вспоминают».
По словам руководителя следственной группы, во время консультаций бывало и выяснялось, что состояние здоровья человека ухудшилось. Его подбадривают сразу вызывать скорую помощь: «Мы делаем эту работу для людей и для всех нас. Дни длинные, а зараженными нужно заниматься сразу. Мы консультируем, но каждый человек и сам несет ответственность за себя и за бережное отношение к другим».
Постоянно идет создание новых связей
В работе коронадетективов важны и внутрикомандные дискуссии и обмен информацией, в ходе которых создаются новые связи и гипотезы, а также в ходе обсуждений поднимаются новые вопросы.
«Так складывается большая картина, и к каждому случаю подходим детально: у нас же есть цель как можно быстрее выяснить всех возможных зараженных. Мы действительно ограничены временем, поскольку любая задержка в выяснении контактов и установлении контакта с ними может означать появление новых зараженных, - говорит руководитель группы. – Если останется непонятным, где и при каких обстоятельствах произошло заражение, то мы не сможем помочь установить нормальные границы для распространения».
Помогающие друг другу коронадетективы Пыхьяского региона помогают и эпидемиологам других регионов в выяснении источником заражения, а также участвуют в международном сотрудничестве, например, Европейской системе раннего оповещения. На вопрос, что сейчас больше всего огорчает эпидемиологов, Варьяс ответила, что если поначалу очаги возникали из-за вернувшихся из поездок, то теперь беспокоят новые рисунки заражения. Семейные очаги переходят на работу, превращаются там в очаги трудовых коллективов и оттуда переходят в семьи.
Они слышали недовольство от некоторых квартирных товариществ: «Некоторые квартирные товарищества были недовольны тем, что мы не говорим точно, на каком этаже и в какой квартире живет больной. Мы в Департаменте здоровья считаем, что должны всегда учитывать опасность коронавируса, и люди должны учиться учитывать его всегда и в любой ситуации и вести себя так, чтобы снижать риски».
Департамент оповещает квартирные товарищества с повышенным риском распространения коронавируса и дает инструкции, как лучше обеспечить чистоту и безопасность мест общего пользования.
Других жильцов о случаях заражения Covid-19 не извещают, но заболевшие люди получают основательные инструкции на время домашнего лечения, их контакты также получают инструкции, как следить за свои здоровьем, и как избежать дальнейшего распространения вируса.
Как все же выглядит их работа?
Департамент здоровья рассказал Postimees, не указывая имен, как контролирует ситуацию в двух многоквартирных домах. «Такие случаи скорее являются исключением, но все же заслуживают внимания и обдумывания в каждом доме и квартирном товариществе, где люди ходят в места общего пользования, касаются поверхностей и общаются. Мы должны научиться безопасно жить с угрозами коронавируса и оставаться здоровыми», - сказала руководитель Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик.
По этим случаям эпидемиологи пришли к выводу, что через такие помещения зараженные могут распространять вирус на других. Заходя в дверь дома можно было бы чувствовать себя безопаснее, но в действительности придется сохранять осторожность.
Заразиться можно и не сталкиваясь с другими людьми в коридоре: вирус можно подцепить через поверхности, так возбудители болезни попадают в квартиры и комнаты. Придя домой, нужно снять обувь и после этого идти мыть руки. Если вы успели дотронуться до ручек, выключателей или еще чего-то немытыми руками, их нужно сразу продезинфицировать.