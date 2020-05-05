Видео ⟩ Нарвская полиция гналась за 19-летним нарушителем через весь город

29 апреля вечером полицейские заметили в Нарве автомобиль Peugeot, водитель которого проигнорировал требование об остановке. Полицейские последовали за ним и в итоге легковой автомобиль остановился в поле в Нарва-Йыэсуу. Из машины вышел молодой человек, который попытался спрятаться в лесу. Стражи порядка задержали его.

Юноше предъявлено подозрение в систематическом управлении транспортным средством при отсутствии водительских прав. По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, он ходатайствовал об аресте 19-летнего юноши, та как есть опасность, что он станет уклоняться от уголовного производства. «Молодой человек сознательно проигнорировал требование осуществлявшего дорожный надзор полицейского об остановке и затем в течение 14 минут мчался на высокой скорости по улицам Нарвы с целью скрыться от полиции», - добавил Плисткин.

Руководитель патрульной службы Нарвского отдела полиции Александр Урб сказал, что в худшем случае такое нарушение может привести к смерти людей.

«Пытаясь избежать наказания, вы рискуете чем-то несравнимо большим — например, своей жизнью или жизнью другого участника дорожного движения. Практика показывает, что побег никогда не был хорошим решением. А если человек признал свою вину и сделал выводы, в человеческом и юридическом смыслах это всегда является смягчающим обстоятельством», - добавил Урб.