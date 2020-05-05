Переболевших коронавирусом приглашают стать донорами

«Идея заключается в том, что в плазме крови переболевших Covid-19 есть антитела, передача которых пациенту могла бы помочь, потому что антитела предотвращают размножение вируса в организме», - сказал Айн Кааре, глава отделения гематологии и трансплантации костного мозга клиники Тартуского университета. По его словам, таких исследований в мире известно немало.

«В некоторых странах вспышка вируса позволила начать заниматься этим раньше, теперь и мы готовы», - сказал Кааре. Исследование представляет собой сотрудничество между Тартуским университетом, клиникой Тартуского университета и Центром крови PERH.

Первые противовирусные антитела образуются у инфицированного человека примерно за семь дней, но к исследованию привлечены переболевшие Covid-19 добровольцы, чья болезнь прошла т не менее 28 дней назад.

В Эстонии поначалу будет проводиться экспериментальное исследование, в котором примут участие 40 пациентов с Covid-19, половине из которых в порядке случайного выбора перельют плазму от доноров.

По словам Каара, тот факт, что вспышка коронавируса в Эстонии демонстрирует признаки спада не облегчает их работу. «Но мы делаем это для того, что если будет вторая или третья волна, мы будем гораздо лучше подготовлены к этому», - сказал он.

Айн Кааре приглашает всех людей в возрасте 18–60 лет с положительным тестом на Covid-19 дать о себе знать по электронной почте ain.kaare@kliinikum.ee или по телефону 53 319 562. По его словам, для участия в исследовании в качестве доноров являются здоровые в остальном люди, которые не принимают другие лекарства, единственным исключением является средства контрацепции.

У донора берется 720 мл плазмы крови, вся процедура занимает два часа.

«Мы собираем больше тех групп крови, которых статистически больше в Эстонии, и меньше редких групп крови», - сказал Кааре. По его словам, к концу исследования станет ясно, поможет ли плазма тех, кто пережил вирус, тем, кто в настоящее время борется с вирусом.

Заведующий отделением анестезиологии клиники Тартуского университета Юрий Курягин сказал, что для переливания плазмы будут случайным образом выбраны пациенты, которые еще не находятся в отделении интенсивной терапии, но чье состояние достаточно тяжелое, чтобы переливание плазмы могло помочь им.

Для этого у пациента должен быть уровень кислорода в крови ниже определенного уровня, воспаление должно затрагивать как минимум половину легких, а пациент должен страдать от одышки.

По словам Курягина, перед ними стоит дилемма. «Как врач и человек, я должен выступать за то, чтобы было как можно меньше пациентов с тяжелой формой коронавируса, но в то же время это может стать препятствием для нашего исследования», - сказал он.