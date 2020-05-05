Число пассажиров Tallink упало почти на 96 процентов

На линии Эстония-Финляндия работа пассажирского судна Silja Europa приостановлена с 17 марта из-за ограничений передвижения. Пассажирское судно Star было переведено на линию Палдиски - Засниц на период с 19 марта по 18 апреля, сообщил концерн Tallink Grupp бирже.

Пассажирское судно Megastar продолжило работу на линии Таллинн - Хельсинки, с 19 марта оно перевозит преимущественно грузы. Статистика по линии Эстония - Финляндия содержит объем грузоперевозок на линиях Таллинн - Хельсинки и Палдиски - Засниц.

На линии Эстония-Швеция работа пассажирских судов Victoria I и Baltic Queen приостановлена с 15 марта.

На линии Финляндия-Швеция работа пассажирских судов Silja Symphony и Silja Serenade приостановлена с 19 марта. Пассажирские суда Baltic Princess и Galaxy продолжили работу по обычному графику, с 19 марта они перевозят преимущественно грузы.

На линии Латвия-Швеция работа пассажирских судов Romantika и Isabelle приостановлена с 16 марта. Пассажирское судно Romantika совершило на линии Рига-Стокгольм один спецрейс для перевозки грузов и людей, которые хотели вернуться на работу в Швецию.

На линии Латвия-Швеция число пассажиров упало на 99,1 процента до 609 человек, на линии Финляндия-Швеция — на 98,2 процента до 4469 человек, на линии Эстония-Швеция — на 97 процентов до 2509 человек, а на линии Эстония-Финляндия — на 93,7 процента до 24 594 человек, сообщила Tallink Grupp бирже.

Количество перевезенных единиц грузоперевозок упало на 14,3 процента до 27 743 единиц. На линии Латвия - Швеция этот показатель упал на 94,4 процента до 73 единиц, на линии Эстония - Швеция — на 28,6 процента до 2655 единиц, на линии Финляндия - Швеция — на 16,7 процента до 5622 единиц, а на линии Эстония-Финляндия — на 5,9 процента до 19 393 единиц.