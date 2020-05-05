Графики ⟩ За сутки прибавилось 8 новых положительных диагнозов, никто не скончался

На основании данных Регистра народонаселения 5 новых положительных результатов тестирования зафиксировано в Харьюмаа (4 из них в Таллинне), 1 - в Ляэнемаа, 1 - в Тартумаа. Место жительства одного человека, результат теста которого оказался положительным, неизвестно и выясняется.

По состоянию на утро 5 мая 70 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 6 из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц домой отправлено 254 человека, закрыт 261 больничных случай.

Новых смертей в течение суток не добавилось. Всего коронавирус унес жизни 55 человек в Эстонии.