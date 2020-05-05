Графики ⟩ За сутки прибавилось восемь новых положительных диагнозов, никто не скончался

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1659 тестов на вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19 , из которых 8 или 0,5 процента были положительными, сообщил Департамент здоровья в пресс-релизе.
На основании данных Регистра народонаселения пять новых положительных результатов тестирования зафиксировано в Харьюмаа (четыре из них в Таллинне), один - в Ляэнемаа, один - в Тартумаа. Место жительства еще одного человека, результат теста которого оказался положительным, неизвестно и выясняется.
По состоянию на утро 5 мая 70 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, шесть из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц домой отправлено 254 человека, закрыт 261 больничных случай.
Новых смертей в течение суток не добавилось. Всего коронавирус унес жизни 55 человек в Эстонии.
В Эстонии в общей сложности было проведено 57 423 первичных теста, из которых 1711 или 3 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2. Более подробную статистику по тестам на корону можно посмотреть по адресу www.terviseamet.ee/koroonakaart.