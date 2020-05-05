Графики ⟩ За сутки прибавилось восемь новых положительных диагнозов, никто не скончался

На основании данных Регистра народонаселения пять новых положительных результатов тестирования зафиксировано в Харьюмаа (четыре из них в Таллинне), один - в Ляэнемаа, один - в Тартумаа. Место жительства еще одного человека, результат теста которого оказался положительным, неизвестно и выясняется.

По состоянию на утро 5 мая 70 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, шесть из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц домой отправлено 254 человека, закрыт 261 больничных случай.

Новых смертей в течение суток не добавилось. Всего коронавирус унес жизни 55 человек в Эстонии.