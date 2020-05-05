Вт, 5.05.2020
В Эстонии все время говорят о миллионерах. Мы кредитные миллионеры. В Эстонии капитал очень тонкий. Мы все зависим от кредитов. Айн Хансшмидт

Графики ⟩ За сутки прибавилось восемь новых положительных диагнозов, никто не скончался

Koroonaviiruse drive-in testimine Paides.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

За последние сутки в  Эстонии было проанализировано 1659 тестов на вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19 , из которых 8 или 0,5 процента были положительными, сообщил Департамент здоровья в пресс-релизе.

На основании данных Регистра народонаселения пять новых положительных результатов тестирования зафиксировано в Харьюмаа (четыре из них в Таллинне), один - в Ляэнемаа, один - в Тартумаа. Место жительства еще одного человека, результат теста которого оказался положительным, неизвестно и выясняется.

По состоянию на утро 5 мая 70 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, шесть из них находятся на  искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц домой отправлено 254 человека, закрыт 261 больничных случай. 

Новых смертей в течение суток не добавилось. Всего коронавирус унес жизни 55 человек в Эстонии.

В Эстонии в общей сложности было проведено 57 423 первичных теста, из которых 1711 или 3 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2. Более подробную статистику по тестам на корону можно посмотреть по адресу www.terviseamet.ee/koroonakaart.  

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