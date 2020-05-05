Вт, 5.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Более 1300 жителей Ласнамяэ получат продовольственную помощь ЕС

Toidupank soovitas annetuskorvi poetada kala- ja lihakonserve, purgisuppe, purgitoite, toiduõli, mahlu, moose, hommikupudruhelbeid, makarone, kuivaineid, suhkrut, mett, pähkleid ja rosinaid.

ФОТО: Elmo Riig

На этой неделе Эстонский Продуктовый банк в сотрудничестве с управой района Ласнамяэ распределит более 1300 пакетов продовольственной помощи Европейского Cоюза.

«В этом году распределение продуктовой помощи малоимущим пройдет в период действия чрезвычайного положения. В новых условиях мы примем все необходимые меры, чтобы избежать очередей при получении пакетов и уменьшить контакты между людьми», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Старейшина района Владимир Свет подчеркнул, что коронавирус по-прежнему опасен. Чрезвычайное положение сохраняется, поэтому сотням жителям Ласнамяэ пакеты с продовольственной помощью доставят домой сотрудники районной управы. «Мы связались со всеми, кому предусмотрена помощь и сообщили, как получить пакет с продуктами весом более 15 кг. Обязанность сотрудников управы доставить продовольственный пакет тем нуждающимся, кто находится на домашнем уходе или входят в группу риска и не могут прийти самостоятельно», - пояснил Владимир Свет.

Пакет продовольственной помощи содержит крупы, сухие продукты, мясные и рыбные консервы, масла, сахар, кофе, чай и другие продукты. Критерии для получения продовольственной помощи одинаковы для всех по всей Эстонии. Например, в этот раз помощь получат семьи Ласнамяэ, которые в январе-феврале получали пособие малоимущим или в этот же период получили одноразовые пособия из городского бюджета. Также продовольственную помощь получат постояльцы приютов для бездомных.

Оказание помощи со стороны фонда ЕС координируется Министерством социальных дел.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ