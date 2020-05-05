Более 1300 жителей Ласнамяэ получат продовольственную помощь ЕС

«В этом году распределение продуктовой помощи малоимущим пройдет в период действия чрезвычайного положения. В новых условиях мы примем все необходимые меры, чтобы избежать очередей при получении пакетов и уменьшить контакты между людьми», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Старейшина района Владимир Свет подчеркнул, что коронавирус по-прежнему опасен. Чрезвычайное положение сохраняется, поэтому сотням жителям Ласнамяэ пакеты с продовольственной помощью доставят домой сотрудники районной управы. «Мы связались со всеми, кому предусмотрена помощь и сообщили, как получить пакет с продуктами весом более 15 кг. Обязанность сотрудников управы доставить продовольственный пакет тем нуждающимся, кто находится на домашнем уходе или входят в группу риска и не могут прийти самостоятельно», - пояснил Владимир Свет.

Пакет продовольственной помощи содержит крупы, сухие продукты, мясные и рыбные консервы, масла, сахар, кофе, чай и другие продукты. Критерии для получения продовольственной помощи одинаковы для всех по всей Эстонии. Например, в этот раз помощь получат семьи Ласнамяэ, которые в январе-феврале получали пособие малоимущим или в этот же период получили одноразовые пособия из городского бюджета. Также продовольственную помощь получат постояльцы приютов для бездомных.