Виктория Ладынская-Кубитс: «За год я не усомнилась в правильности моего решения не поддерживать коалицию под руководством Юри Ратаса»

А относительно того, что вы спросили «про информационный час» и про «вопрос из СМИ». Увы, в последнее время средний уровень дискуссий в парламенте не радует. И это без разделения на коалицию или оппозицию.

- Как вы оцениваете работу коалиции в кризисный период?

- В каком-то смысле я ответила на этот вопрос выше. Я оцениваю работу коалиции вне зависимости от того, кризис ли на дворе или нет. Мы выбираем себе коалицию, предполагая, что на ее долю придется не только радужное время, но и рассчитываем, что можем положиться на работу этой коалиции и в сложный период. Год назад (а этой коалиции исполнился на днях ровно год) я своей поддержки не выразила, проголосовав против предоставления полномочий Юри Ратасу на формирование данной коалиции. В течение этого года я не пожалела и не усомнилась в сделанных мной политических шагах. По сути, мы весь этот год натыкаемся на те риски, о которых я говорила год назад. Часть тенденций руководства в кризисный период это подтверждает.

- Во время предыдущего кризиса тогдашняя коалиция пошла по пути сокращения расходов и жесткой бюджетной дисциплины, нынешняя коалиция помогает работникам, вскрывает кубышки и намерена взять кредит. Понятно, что время покажет, какой из путей более правильный, но, как считаете вы, что правильнее – пытаться удержаться на плаву, щедро раздавая государственные деньги, или затягивать пояса?

- Это очень разные кризисы. И произошли они в очень разное время. Во многом поменялся и мир. Поэтому сегодня те варианты действий, которыми мы решали предыдущие кризисы не обязательно сработают. Необходимо обсуждеть разные возможные решения. Но, возвращаясь к теме, с которой мы начали: да, я считаю, что это некий акт солидарности – государственный сектор должен идти в ногу с частным сектором. Если этот кризис уже влияет на частный сектор, то бюджетные сферы должны также подтянуться. Естественно, что здесь следует оговориться о приоритетных сферах, где о снижениях не может идти и речи. Например, зарплаты педагогов или вся сфера медицины. Мы и так годами запускали эти сферы. Или же сфера науки и инвестиций в образование. Кризис как нельзя лучше демонстрирует, что наука для маленького государства должна быть в приоритете.

Но вообще, я с некоторой горечью смотрю сейчас на те сферы деятельности, которые входят в зону моей ответственности, например, Комиссии по делам культуры. Я боюсь, что режим чрезвычайной ситуации негативно скажется на культуре, просто потому что она сейчас не получает внимания. Например, тема нехватки учителей должна была быть обсуждаться в апреле. Но, скорее всего, она ушла в осенние планы. Если вдруг случится повторный всплеск заболевания, то обсуждение этой темы будет отброшено еще в более далекое будущее. А что это значит? Это значит, что мы столкнемся с серьезным кризисом нехватки педагогов в стране. С момента принятия решения, как преодолеть этот кризис, до реальных результатов пройдет пять лет. 5 лет! А мы еще и решение-то не приняли. Более того, мы не дошли даже до обсуждения возможных решений. Более того, мы еще не обозначили кризис нехватки педагогов как отправной пункт. Это все значит, что любое промедление отбрасывает нас все дальше и дальше от решения. И тем самым так или иначе ожидающий нас кризис в сфере образования будет только острее. А таких тем, где решение нужно уже сейчас, в нашей комиссии целый ряд.

- Уже сказано, что коронавирус, экономический кризис и ситуация на нефтяном рынке очень больно ударят по Ида-Вирумаа. Правительство объявило, что регион должен получить отдельную помощь. Какую?