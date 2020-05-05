Таллиннский порт выплатит дивиденды в размере 30 млн евро

Первоначально порт планировал выплату в размере около 40 млн евро, однако сумму сократили на четверть из-за коронавирусного кризиса, который вынудил Tallinna Sadam пересмотреть свои коммерческие перспективы, капитализацию и возможности для привлечения нового капитала.

Если предложение будет утверждено общим собранием акционеров Tallinna Sadam, предприятие планирует выплатить дивиденды в июне текущего года.

По словам председателя правления Tallinna Sadam Валдо Калма, решение соответствует утвержденной политике выплаты дивидендов, которая предусматривает выплату в 2020 году акционерам не менее 30 млн евро, а начиная с 2021 года - не менее 70% чистой прибыли.