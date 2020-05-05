Фермеры просят Кассу по безработице не присылать долговременных безработных: от них нет пользы

В своем обращении в комиссию Рийгикогу по сельской жизни Палата пишет, что пик потребности в сезонных рабочих у фермерских хозяйств, занятых выращиванием ягод, начнется примерно через месяц, а поиск решений проблем с рабочей силой с каждым днем становится все более напряженным, в то время как невозможно надеяться в полном объеме на людей, потерявших из-за коронавирусного кризиса работу в других секторах, пишет ERR.

Фермы могут предоставить найти частичное применение людям из других секторов, которые заинтересованы в работе. Однако многие виды работ, такие как прополка и сбор ягод, являются физически сложными и не интересуют местных жителей.