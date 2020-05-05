Вт, 5.05.2020
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  • Фермеры просят Кассу по безработице не присылать долговременных безработных: от них нет пользы

Фермеры просят Кассу по безработице не присылать долговременных безработных: от них нет пользы

Cельскохозяйственные предприятия могут найти частичное применение потерявшим работу представителям других секторов

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сельскохозяйственно-торговая палата просит Кассу по безработице прекратить направлять на полевые работы долговременных безработных, которые не заинтересованы в работе, поскольку это только увеличит административную нагрузку, пишет Maa Elu.

В своем обращении в комиссию Рийгикогу по сельской жизни Палата пишет, что пик потребности в сезонных рабочих у фермерских хозяйств, занятых выращиванием ягод, начнется примерно через месяц, а поиск решений проблем с рабочей силой с каждым днем становится все более напряженным, в то время как невозможно надеяться в полном объеме на людей, потерявших из-за коронавирусного кризиса работу в других секторах, пишет ERR.

Фермы могут предоставить найти частичное применение людям из других секторов, которые заинтересованы в работе. Однако многие виды работ, такие как прополка и сбор ягод, являются физически сложными и не интересуют местных жителей.

Среди прочего, Палата указывает на проблему, заключающуюся в том, что около 30 000 долгосрочных безработных, зарегистрированных в Кассе по безработице, на самом деле не хотят работать и связываются с фермерами только для того, чтобы сохранить свой активный статус ищущего работу.

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