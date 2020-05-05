Очереди на прием к врачам-специалистам значительно выросли

«Мы обслуживаем пациентов в порядке прежней очереди. Поскольку количество приемов, которые пришлось отменить, очень большое, то и очередь к врачам-специалистам или на лечение в больнице значительно увеличилась», - сообщила ответственная сестра поликлинического отделения Ольга Мичуда. Она добавила: «Мы должны свести к минимуму присутствие людей в залах ожидания и соблюдать правило 2+2, поэтому приходить на прием нужно четко ко времени, то есть не более чем за 15 минут, а не заранее, как привыкли многие. Просим соблюдать все указания работников больницы и благодарим всех, кто относится к новому порядку с пониманием – только совместными усилиями мы сможем предотвратить вторую волну распространения вируса и снизить риски заражения.»

Многие люди из чувства ответственности привыкли приходить к врачу задолго до назначенного времени – это также связано с графиком движения общественного транспорта в Ида-Вирумаа. В нынешней ситуации нужно строго соблюдать требование 2+2, поэтому в залах ожидания значительно ограниченно количество мест, и в здание человек сможет войти не раньше, чем за 15 минут до приема. Больница просит родственников больных помочь им с организацией личного транспорта. Однако нужно помнить, что без острой необходимости сопровождающим не разрешается заходить в помещения больницы.

Если у пациента нет симптомов ОРВИ (кашель, боль в горле, насморк, температура более 37,5°), то в день приема он должен заполнить декларацию о здоровье. То же самое нужно сделать при повторном визите, даже если это происходит лишь несколько дней спустя. Декларацию о здоровье должны заполнить и те пациенты, которые приходят на обследования или процедуры. Если у пациента есть сопровождающий, то и он должен обязательно заполнить декларацию. Бланк для декларации можно скачать на домашней странице Ида-Вируской центрально больницы на эстонском и русском языках. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.