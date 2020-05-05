СМИ: первый случай COVID-19 во Франции был зарегистрирован еще в декабре 2019 года

Выяснилось это только сейчас. 27 декабря в предместье Парижа у больного пневмонией взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный.

С того момента 50-летний мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ранее первыми случаями COVID-19 во Франции считались три подтвержденных 24 января эпизода. Двое из этих людей приехали из китайского Уханя, где, как считается, впервые появился вирус. Третий был членом их семьи.

По словам Ива Коэна, он недавно решил проверить анализы пациентов с похожими на грипп симптомами, которые регистрировались в декабре-январе. Всего он проверил 14 человек, положительный тест на COVID-19 пришел один. Он обратился в национальное агентство здравоохранения и призвал других вирусологов перепроверить имеющиеся у них тесты.