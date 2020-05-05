Влияние коронакризиса: сотни таксистов в Таллинне аннулируют свои лицензии

Негативное влияние коронавирусного кризиса сказывается и на такой ранее популярной сфере как таксоизвоз — по данным таллиннской Муниципальной полиции (МуПо), в столице сотни таксистов аннулировали свои лицензионные карточки.
Об этом BNS сообщила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт, по словам которой отделу таксоизвоза МуПо в апреле поступило 169 новых ходатайств о лицензиях, из них негативный ответ получили 12 заявок.
«Но своего рода феномен в таксоизвозе — это резкий всплеск заявлений об аннулировании карточек, всего поступило 223 заявления, из них пожелали аннулировать свои лицензии 131 таксист, работающий в системе каршеринга и 92 — на обычных автомобилях такси», - пояснила Меэли Хунт.
В ходе очередного рейда МуПо проверила в апреле лицензии 3994 владельцев карточек таксиста, административные взыскания были предъявлены 101 водителю, семерым таксистам приостановили действия карточек, девятерым направили предупреждения и аннулировали 15 карточек.