Влияние коронакризиса: сотни таксистов в Таллинне аннулируют свои лицензии

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт, по словам которой отделу таксоизвоза МуПо в апреле поступило 169 новых ходатайств о лицензиях, из них негативный ответ получили 12 заявок.

«Но своего рода феномен в таксоизвозе — это резкий всплеск заявлений об аннулировании карточек, всего поступило 223 заявления, из них пожелали аннулировать свои лицензии 131 таксист, работающий в системе каршеринга и 92 — на обычных автомобилях такси», - пояснила Меэли Хунт.