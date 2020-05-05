Полиция: количество ДТП с участием велосипедистов выросло в два раза

Количество ДТП с участием велосипедистов выросло в этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза, что вызывает беспокойство. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
По словам старшего комиссара Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марины Алексеевой, велосипед из года в год становится все более популярным транспортным средством. Многие юные и взрослые велосипедисты используют его как ежедневное средство передвижения или возможность свободного времяпровождения и спортивных тренировок.
В этом году зима и весна выдались малоснежными и велосипедный сезон практически не заканчивался, что, к сожалению, отражается и в статистике дорожно-транспортных происшествий. Так за первые четыре месяца года в Эстонии произошло 45 ДТП с участием велосипедистов, в двух из этих ДТП велосипедисты, к сожалению, погибли. За тот же период прошлого года таких ДТП было 25, погибших не было.
"Большoe число ДТП в началe мая также вызывает беспокойство. Хотя вчера, 4 мая, был один из немногих дней в году, когда на наших дорогах не было ни одного ДТП, в котором пострадали люди, за первые три дня этого месяца произошло 12 ДТП, в которых погибло два человека и пострадало 14 человек. Ото всех этих ДТП с участием двуxколесного транспорта было девять ДТП, в том числе шесть из них - с участием велосипедистов, пострадало 10 человек", - говорит Алексеева.
В этом году во всех ДТП каждый пятый пострадавший велосипедист был несовершеннолетним, а каждый пятый взрослый велосипедист находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Однако велосипедист является водителем и на него также распространяются дорожные знаки и обязанность управлять велосипедом в трезвом состоянии.
Более половины из ДТП с велосипедами - это ДТП без столкновений, например, с автомобилем, а ситуации, когда велосипедист не справляется с управлением своего транспортного средства, падает и получает травмы. Остальные случаи - это столкновение с автомобилями, в том числе и по вине самих велосипедистов, а также столкновения двух велосипедистов и случаи наезда на пешехода, в последних, как правило, более серьезные травмы получает пешеход.
Большое количество дорожно-транспортных происшествий с велосипедистами, особенно возрастающее в весенне-летний период, показывает, что движение на велосипеде также требует знаний Закона о дорожном движении, внимательности и навыков управления велосипедом. Велосипедист несет в дорожном движении ответственность и за себя, и за других участников дорожного движения, и к езде на велосипеде надо отнестись ответственно, чтобы минимизировать риски получения травм или попадания в ДТП.
Чтобы езда на велосипеде была приятной и безопасной как для себя, так и для других участников движения, стоит помнить и соблюдать самые элементарные правила. Во-первых, велосипед должен быть технически исправен, а на велосипеде должен быть звонок для предупреждения о приближении. Полиция советует использовать велосипедный шлем людям всех возрастов, хотя закон напрямую этого не требует, но практика показывает, что наличие шлема спасает от получения более серьезных травм. Сделать более заметным велосипедиста помогут яркие элементы одежды или светоотражающий жилет, который очень хорошо виден в любое время суток.
На перекрестках и в местах пересечения велосипедных или велосипедно-пешеходных дорожек с проезжей частью надо быть внимательным и снижать скорость для того, чтобы водитель автомобиля смог вовремя заметить велосипедиста, а также не подвергать опасности пешеходов на дорожках для совместного движения. При разъезде следует своевременно снижать скорость, использовать звонок, а также миновать их с достаточным интервалом, чтобы избежать столкновения.
О чем стоит помнить юным велосипедистам и их родителям?
∙ Велосипедисты до 16 лет обязаны использовать при движении на велосипеде велосипедный шлем. Пример родителя здесь имеет важное значение.
∙ Яркая одежда делает велосипедиста заметным водителям автомобилей, которые смогут заблаговременно отреагировать на дорожную ситуацию. Исправный и подходящий ребенку по размеру велосипед, удобная одежда и обувь сделают его движение на велосипеде более комфортным и безопасным.
∙ Велосипедисты младше 10 лет могут двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным, велосипедно-пешеходным дорожкам и в жилой зоне.
∙ С 8 лет ребенок может двигаться по проезжей части совместно с родителями. Самостоятельно по проезжей части на велосипеде можно двигаться с 10 лет при наличии прав велосипедиста (права велосипедиста обязательны в возрасте от 10 до 15 лет при движении по проезжей части).
∙ При движении по тротуару и дорожкам для легкого движения велосипедист должен считаться с пешеходами и не подвергать их опасности. В случае наезда на пешехода нельзя уезжать с места происшествия, если есть пострадавшие. При необходимости позвонить на номер 112.
∙ При пересечении дороги по «зебре» и в других местах для ребенка-велосипедиста безопаснее всего спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед рядом.
∙ Остановись! Посмотри! Убедись! – правило, которому должен следовать юный велосипедист при любом пересечении проезжей части.
∙ Ездить на велосипеде в наушниках, слушая музыку, опасно. Это отвлекает от движения и мешает воспринимать дорожную ситуацию целиком, что для ребенка и так сложно.
∙ Родителям стоит обговорить с ребенком как далеко и куда он может ездить на велосипеде, и насколько безопасен выбранный маршрут.
∙ Обязательно следует протестировать насколько хороши навыки управления велосипедом ребенка (особенно торможение) на тренировочной площадке или во дворе, до того, как он отправится самостоятельно на более длинные дистанции.