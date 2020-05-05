Полиция: количество ДТП с участием велосипедистов выросло в два раза

На перекрестках и в местах пересечения велосипедных или велосипедно-пешеходных дорожек с проезжей частью надо быть внимательным и снижать скорость для того, чтобы водитель автомобиля смог вовремя заметить велосипедиста, а также не подвергать опасности пешеходов на дорожках для совместного движения. При разъезде следует своевременно снижать скорость, использовать звонок, а также миновать их с достаточным интервалом, чтобы избежать столкновения.

О чем стоит помнить юным велосипедистам и их родителям?

∙ Велосипедисты до 16 лет обязаны использовать при движении на велосипеде велосипедный шлем. Пример родителя здесь имеет важное значение.

∙ Яркая одежда делает велосипедиста заметным водителям автомобилей, которые смогут заблаговременно отреагировать на дорожную ситуацию. Исправный и подходящий ребенку по размеру велосипед, удобная одежда и обувь сделают его движение на велосипеде более комфортным и безопасным.

∙ Велосипедисты младше 10 лет могут двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным, велосипедно-пешеходным дорожкам и в жилой зоне.

∙ С 8 лет ребенок может двигаться по проезжей части совместно с родителями. Самостоятельно по проезжей части на велосипеде можно двигаться с 10 лет при наличии прав велосипедиста (права велосипедиста обязательны в возрасте от 10 до 15 лет при движении по проезжей части).

∙ При движении по тротуару и дорожкам для легкого движения велосипедист должен считаться с пешеходами и не подвергать их опасности. В случае наезда на пешехода нельзя уезжать с места происшествия, если есть пострадавшие. При необходимости позвонить на номер 112.

∙ При пересечении дороги по «зебре» и в других местах для ребенка-велосипедиста безопаснее всего спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед рядом.

∙ Остановись! Посмотри! Убедись! – правило, которому должен следовать юный велосипедист при любом пересечении проезжей части.

∙ Ездить на велосипеде в наушниках, слушая музыку, опасно. Это отвлекает от движения и мешает воспринимать дорожную ситуацию целиком, что для ребенка и так сложно.

∙ Родителям стоит обговорить с ребенком как далеко и куда он может ездить на велосипеде, и насколько безопасен выбранный маршрут.

∙ Обязательно следует протестировать насколько хороши навыки управления велосипедом ребенка (особенно торможение) на тренировочной площадке или во дворе, до того, как он отправится самостоятельно на более длинные дистанции.