Новые данные: Британия стала страной с самым высоким уровнем смертности от COVID

Данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS) подтвердили, что за период с 17 апреля в Англии и Уэльсе за пределами больниц было зарегистрировано 7 713 смертей, связанных с Covid-19.

Эквивалентное число смертельных случаев в больницах за этот период составляет 19 643.

В общей сложности 5890 человек умерло в домах престарелых, а 301 человек - в хосписах. По сообщению ONS, 1306 человек скончались в частных домах и еще 216 человек погибли в общественных учреждениях и других местах.

На том этапе правительство не включало данные о смертности в домах призрения и в более широком сообществе в данные, публикуемые Министерством здравоохранения. Минздрав начал включать смертельные случаи за пределами больниц в свой официальный список погибших в прошлую среду.

Важно отметить, что данные ONS основаны на упоминаниях Covid-19 в свидетельствах о смерти, независимо от того, был ли у умершего положительный результат на коронавирус.

Статистик ONS Ник Страйп сказал: «Зарегистрировано почти в четыре раза больше смертей, чем мы ожидаем видеть в это время года».

Вчера, во время ежедневной пресс-конференции, официальный показатель смертности от коронавируса в Великобритании вырос до 28 734, после того как погибли еще 288 человек, подтвердил министр здравоохранения.

Мэтт Хэнкок сказал, что тесты 190 584 человека в настоящее время дали положительный результат на коронавирус. Вчера по всей Великобритании в больницах было зарегистрировано 229 смертельных случаяев, что стало самым низким ежедневным ростом за пять недель.