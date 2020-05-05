Во саду ли в огороде ⟩ Пересаживаем взрослые растения в саду

Перепланировка сада сродни ремонту в квартире — работы много, но и результат будет долго радовать. С середины апреля и до конца мая для пересадки растений самое время: земля оттаяла, у растений начался период вегетации. Главное — успеть все сделать до жары, чтобы растения не пострадали от потери влаги.

Что именно важно проконтролировать в процессе пересадки взрослых растений и зачем их пересаживать

Перепланировка сада необходима, чтобы обновить, омолодить и оздоровить сад — рассадить загущенные посадки, дать больше воздуха растениям в плотных группах.

Ни в коем случае не делайте перепланировку спонтанно: сначала проведите инвентаризацию растений, поймите, что именно необходимо пересадить. Посчитайте, достаточно ли растению места на новом, намеченном для высадки месте. Составьте хотя бы самый простой чертеж, чтобы четко понимать, что куда пересаживать.

1. Подготовьте новое место

Определяя место для новой посадки, не забудьте учесть размер растения: если оно уже выросло до максимума, ему должно быть не тесно на новом месте, если еще растет — просчитайте, каким оно будет через несколько лет.

Все рассчитали — копайте яму. Ее размер зависит от корневого кома пересаживаемого растения. Как его определить? Для начала «погуглите», каким образом формируется корневая система у таких растений, как ваше. Так вы поймете, куда именно нужно больше копать — в ширину или в глубину. Корневая система у всех растений разная, у одних корни стремятся вглубь, у других — в стороны, а у третьих они поверхностные — хватит полштыка лопаты, чтобы их откопать.

2. Облегчите выкапывание

Перед выкапыванием, особенно если стоит сухая погода, растение желательно пролить, чтобы почва под ним была влажной — так будет легче копать землю, она будет липкой и будет меньше осыпаться. Пышное, раскидистое растение необходимо обвязать веревкой или жгутом и немного стянуть ветки, чтобы не поломать их во время выкопки и переноса. Если пересаживаете колючее растение — терн, боярышник, барбарис, — лучше и безопаснее всего будет обмотать растение куском плотной материи или одеялом, чтобы не повредиться самим.

3. Сформируйте правильный ком

Диаметр разрастания корней примерно равен диаметру кроны растения. Это правило важно помнить при выкопке деревьев и хвойных. Нельзя начинать откапывать растение близко к стволу — вы повредите большую часть корней, и растение не приживется. Но и выкопать ком размером с крону у вас тоже вряд ли получится. Поэтому ваша задача — сохранить не менее 50% корневой системы, как можно больше целых корней и не допустить осыпания с них родной земли.

4. Посадите и утрамбуйте

Если вы все сделали правильно, — правильно выкопали, транспортировали к месту посадки, и ком не осыпался, это уже половина успеха. Теперь важно растение правильно посадить. Подходящая яма у нас уже есть, — скорректируйте ее размеры, если ком оказался больше, чем вы рассчитывали.

Теперь на дно ямы насыпьте немного рассыпчатого плодородного грунта, можно с добавлением песка (для хвойных растений подойдет чистый песок). Насыпать нужно столько, чтобы при установке растения корневая шейка оставалась на уровне грунта, не выше и не ниже него. Для этого заранее измерьте высоту кома. Песок или грунт на дне нужно уплотнить, чтобы растение не просело от собственной тяжести или после полива.

Поставьте растение в яму и слегка покрутите, — земля между комом и стенками ямы распределится более равномерно, не останется пустот. Образование пустот очень вредно для корней растения: там будет скапливаться влага, и корни просто сгниют.

Развяжите растение и поверните так, как вам нравится. Теперь зафиксируйте, прикопав и утрамбовав с одной или двух сторон. Так будет удобнее закапывать растение, не придерживая одной рукой за ствол.